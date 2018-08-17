BDDK'dan kur ataklarına bir önlem daha!

BDDK'dan kur ataklar\u0131na bir \u00f6nlem daha!,\u201cBilindi\u011fi \u00fczere bankalar\u0131n yurtd\u0131\u015f\u0131 yerle\u015fiklerle yapt\u0131klar\u0131 bir baca\u011f\u0131 d\u00f6viz di\u011fer baca\u011f\u0131 TL olan para swaplar\u0131ndan, i\u015flemin ba\u015flang\u0131\u00e7 tarihinde spotta yurti\u00e7i bankalar\u0131n TL verip d\u00f6viz ald\u0131klar\u0131 swap i\u015flemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli d\u00f6viz i\u015flemi) i\u015flemler toplam\u0131n\u0131n bankalar\u0131n en son hesaplad\u0131klar\u0131 yasal \u00f6z kaynaklar\u0131n\u0131n y\u00fczde 25\u2019ini ge\u00e7emeyece\u011fi, bu minvalde mevcut a\u015f\u0131mlar giderilinceye kadar yeni bir i\u015flem yap\u0131lamayaca\u011f\u0131, bu mahiyetteki vadesi gelen i\u015flemlerin yenilenemeyece\u011fi, s\u00f6z konusu oran\u0131n g\u00fcnl\u00fck olarak solo ve konsolide bazda hesaplanaca\u011f\u0131 daha \u00f6nce kararla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. ,Bankalar\u0131n TL al\u0131m\u0131nda forward i\u015flemlerine y\u00fczde 25 s\u0131n\u0131rlama getirildi.,BDDK\u2019dan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ,Bu defa, yukar\u0131da belirtilen s\u0131n\u0131rlama kapsam\u0131na, bankalar\u0131n vadede TL al\u0131m y\u00f6n\u00fcnde ger\u00e7ekle\u015ftirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap d\u0131\u015f\u0131ndaki t\u00fcrev i\u015flemlerinin de dahil edilmesine karar verilmi\u015ftir\u201d denildi. ,Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar\u0131n vadede TL al\u0131m y\u00f6n\u00fcnde ger\u00e7ekle\u015ftirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap d\u0131\u015f\u0131ndaki t\u00fcrev i\u015flemlerinin en son hesaplad\u0131klar\u0131 yasal \u00f6z kaynaklar\u0131n\u0131n y\u00fczde 25\u2019ini ge\u00e7emeyece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. ,.