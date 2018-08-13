BDDK'dan son dakika açıklaması

"Bankalar\u0131n yurtd\u0131\u015f\u0131 yerle\u015fiklerle yapt\u0131klar\u0131 bir baca\u011f\u0131 d\u00f6viz di\u011fer baca\u011f\u0131 TL olan para swaplar\u0131ndan, i\u015flemin ba\u015flang\u0131\u00e7 tarihinde spotta yurti\u00e7i bankalar\u0131n TL verip d\u00f6viz ald\u0131klar\u0131 swap i\u015flemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli d\u00f6viz i\u015flemi) i\u015flemler toplam\u0131 bankalar\u0131n en son hesaplad\u0131klar\u0131 yasal \u00f6zkaynaklar\u0131n\u0131n %50\u2019sini ge\u00e7emeyecek olup, bu minvalde mevcut a\u015f\u0131mlar giderilinceye kadar yeni bir i\u015flem yap\u0131lamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen i\u015flemler yenilenemeyecektir.,Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumu'nun a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u015fu \u015fekilde:,Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumu, SWAP i\u015flemlerine s\u0131n\u0131r getirdi\u011fini duyurdu,BDDK'dan son dakika a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi!, S\u00f6z konusu oran g\u00fcnl\u00fck olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacakt\u0131r.,Kamuoyuna sayg\u0131 ile duyurulur.",Peki swap nedir? Swap i\u015flemi, iki taraf\u0131n belirli bir zaman dilimi i\u00e7inde farkl\u0131 faiz \u00f6demelerini ve\/veya farkl\u0131 para birimlerini kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 olarak de\u011fi\u015ftirdikleri bir takas s\u00f6zle\u015fmesidir.,Swap piyasas\u0131nda a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 i\u015flem g\u00f6ren swaplar d\u00f6viz Swaplar\u0131 ile faize dayal\u0131 Swap s\u00f6zle\u015fmeleridir.