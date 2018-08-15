BDDK'nın döviz hamlesinin ardından dolarda sert düşüş (15 Ağustos Dolar Fiyatları)

BDDK'n\u0131n d\u00f6viz hamlesinin ard\u0131ndan...,Dolar az \u00f6nce...,BDDK'n\u0131n Swap iznini y\u00fczde 50'den y\u00fczde 25'e \u00e7ekmesi sonras\u0131 dolar 5,98, euro ise 6,83 seviyesine geriledi.\r\nBankalar\u0131n swap i\u015flemlerine getirilen k\u0131s\u0131tlamalarda oran de\u011fi\u015fti. ,Bu hamle sonras\u0131 d\u00f6vizdeki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f e\u011filimi devam etti. ,T\u00fcrk Liras\u0131'ndaki de\u011fer kazanc\u0131 g\u00fcn i\u00e7erisinde y\u00fczde 10 seviyesine yakla\u015f\u0131rken, sabah saatlerine ABD \u00fcr\u00fcnlerine ek vergi d\u00fczenlemesinin ard\u0131ndan illikit piyasalarda kurda hafif yukar\u0131 y\u00f6nl\u00fc hareket ya\u015fanarak 6,50 \u00fczerini g\u00f6rse de k\u0131sa s\u00fcren sat\u0131\u015flar\u0131n ard\u0131ndan TL toparlanmas\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. ,15 A\u011fustos sabah\u0131 dolar 6,35 - 6.40 TL aras\u0131nda, euro ise 7,30 seviyesinin alt\u0131nda el de\u011fi\u015ftiriyor.\r\n\r\n,Piyasalar, ABD ve T\u00fcrkiye aras\u0131nda d\u00fcn tutuklulu\u011funa itiraz i\u00e7in ba\u015fvuru yap\u0131lan Rahip Brunson olay\u0131n\u0131 ve iki \u00fclke aras\u0131ndaki ili\u015fkilerin seyrini izlemeye devam ediyor. ,Veri ak\u0131\u015f\u0131nda ise i\u015fsizlik rakamlar\u0131, b\u00fct\u00e7e dengesi ve ABD sanayi \u00fcretimi dikkat \u00e7ekiyor.\r\n\r\n,Bankalar\u0131n swap i\u015flemler toplam\u0131 bankalar\u0131n yasal \u00f6zkaynak toplam\u0131n\u0131n y\u00fczde 25'ini ge\u00e7emeyecek.\r\n\r\n,Sabah saatlerinde g\u00fcne 6,35 ile ba\u015flayan dolar \u015fu s\u0131ralar 5,98 seviyesinde i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. Euro da 7,30'dan 6,83 seviyesine geriledi.\r\n\r\n