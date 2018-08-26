Bedava dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu

Uluslararas\u0131 Kahramanmara\u015f Dondurma ve K\u00fclt\u00fcr Sanat Festivali'nin tan\u0131t\u0131m\u0131 i\u00e7in yola \u00e7\u0131kan dondurma t\u0131r\u0131 Manisa'ya geldi.,Cumhuriyet Meydan\u0131'nda Manisal\u0131lar'a bedava 1 ton Kahramanmara\u015f dondurmas\u0131 da\u011f\u0131t\u0131l\u0131rken, almak isteyenler metrelerce kuyruk olu\u015fturdu.,Manisa'da Cumhuriyet Meydan\u0131'nda Kahramanmara\u015f Belediyesi taraf\u0131ndan bedava dondurma da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131. Kahramanmara\u015f'ta yap\u0131lacak 2'nci Uluslararas\u0131 Kahramanmara\u015f Dondurma ve K\u00fclt\u00fcr Sanat Festivali'nin tan\u0131t\u0131m\u0131 i\u00e7in yola \u00e7\u0131kan dondurma t\u0131r\u0131 Manisa'da ilgiyle kar\u015f\u0131land\u0131. ,Vatanda\u015flar bedava dondurma alabilmek i\u00e7in saatler \u00f6ncesinden kuyru\u011fa girdi.,Dondurma kuyru\u011fu metrelerce uzarken, s\u0131cakta serinlemek isteyenler kuyruktan \u00e7\u0131kmad\u0131. Kahramanmara\u015f dondurmas\u0131 ustalar\u0131 da \u00e7e\u015fitli \u015fovlar yap\u0131p, vatanda\u015flar\u0131 e\u011flendirdi. Baz\u0131 vatanda\u015flar, dev Kahramanmara\u015f dondurmas\u0131n\u0131 sat\u0131rla kesmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken zor anlar ya\u015fad\u0131.,Kuyruk metrelerce uzay\u0131nca zaman zaman s\u0131ra tart\u0131\u015fmas\u0131 da ya\u015fand\u0131. Dondurma da\u011f\u0131t\u0131m\u0131n\u0131n\u0131n ba\u015flamas\u0131yla birlikte dondurma adeta yar\u0131\u015f yap\u0131ld\u0131. ,Y\u00fczlerce ki\u015fi Kahramanmara\u015f dondurmas\u0131n\u0131n tad\u0131na bakt\u0131. Kahramanmara\u015f B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi K\u00fclt\u00fcr ve Sosyal \u0130\u015fler Dairesi Personeli \u015eaban Yumruk, "Festivalimizin bu y\u0131l 2'ncisini d\u00fczenliyoruz., Kahramanmara\u015f'\u0131n de\u011feri, markas\u0131 olan dondurmay\u0131 \u015fehirlerde tan\u0131tmaya devam ediyoruz. Dondurma t\u0131r\u0131m\u0131z festivalimizin Anadolu aya\u011f\u0131n\u0131 olu\u015fturuyor. As\u0131l festival, 14-15 ve 16 Eyl\u00fcl'de ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. Dondurma t\u0131r\u0131m\u0131z ile Anadolu'nun her \u015fehrinde ortalama 1 ton dondurma da\u011f\u0131t\u0131yoruz" dedi.