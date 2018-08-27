Bedava dağıtılınca vatandaşlar oraya koştu

Manisa'da d\u00fczenlenen 2. Uluslararas\u0131 Kahramanmara\u015f Dondurma ve K\u00fclt\u00fcr Sanat Festivali kapsam\u0131nda 1 ton dondurma da\u011f\u0131t\u0131l\u0131rken, dondurma kamyonunun \u00f6n\u00fcnde metrelerce uzunlu\u011funda kuyruk olu\u015ftu.\r\n\r\n,Bedava da\u011f\u0131t\u0131l\u0131nca vatanda\u015flar ak\u0131n ak\u0131n oraya ko\u015ftu.,Kuyru\u011fun ard\u0131 arkas\u0131 kesilmedi...,Kahramanmara\u015f Belediyesi taraf\u0131ndan eyl\u00fcl ay\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek 2. Uluslararas\u0131 Kahramanmara\u015f Dondurma ve K\u00fclt\u00fcr Sanat Festivali'nin tan\u0131t\u0131m\u0131 amac\u0131yla Manisa'da 1 ton dondurma da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131. ,Olay Manisa'da ya\u015fand\u0131.,Manisa Cumhuriyet Meydan\u0131'na gelen dondurma kamyonunun \u00f6n\u00fcnde metrelerce uzunlukta kuyruk oldu. ,S\u0131cak havaya ald\u0131rmayan vatanda\u015flar dondurma kapmak i\u00e7in saatlerce bekledi. Etkinlik \u00f6ncesi kamyona as\u0131lan dondurma protokol taraf\u0131ndan sat\u0131rla kesilerek par\u00e7alara ayr\u0131ld\u0131. Sonras\u0131nda ise vatanda\u015flara dondurma da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131.\r\n\r\n1 TON DONDURMA DA\u011eITILDI\r\n\r\nProgram hakk\u0131nda bilgi veren Kahramanmara\u015f B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi K\u00fclt\u00fcr ve Sosyal \u0130\u015fler Dairesi Personeli \u015eaban Yumruk, "Festivalimizin bu y\u0131l 2.'sini d\u00fczenliyoruz. Ge\u00e7en y\u0131l yine ayn\u0131 firmalar\u0131m\u0131zla festivalimizi d\u00fczenlemi\u015ftik. Bu y\u0131l yine firmalar\u0131m\u0131zla dondurma festivalini, Kahramanmara\u015f'\u0131n de\u011feri, markas\u0131 ger\u00e7ek Kahramanmara\u015f dondurmas\u0131n\u0131n \u015fehirlerde tan\u0131tmaya devam ediyoruz. Dondurmakamyonumuz festivalimizin Anadolu aya\u011f\u0131n\u0131 olu\u015fturuyor. As\u0131l festival 14-15 ve 16 Eyl\u00fcl'de ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. Dondurma kamyonumuz Anadolu'nun her \u015fehrinde ortalama 1 ton dondurma da\u011f\u0131t\u0131yoruz" dedi.\r\n\r\n,Festivalin Manisa'daki tan\u0131t\u0131m aya\u011f\u0131na \u015eehzadeler Belediyesi olarak destek verdiklerini s\u00f6yleyen \u015eehzadeler Belediye Ba\u015fkanvekili Mehmet Tavas, "Kahramanmara\u015f B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesinin yapacaklar\u0131 festivalin tan\u0131t\u0131m\u0131 i\u00e7in dondurma kamyonumuz Manisa'ya geldi. Biz de \u015eehzadeler Belediyesi olarak onlara altyap\u0131 haz\u0131rlad\u0131k. Kendilerine yard\u0131mc\u0131 oluyoruz. 23 ilde 35 farkl\u0131 noktada bu etkinli\u011fi yap\u0131yorlar. \u00d6nemli olan bu dondurman\u0131n, Kahramanmara\u015f k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fcn tan\u0131t\u0131m\u0131 ve ayn\u0131 zamanda da bu k\u00fclt\u00fcr festivaline insanlar\u0131m\u0131z\u0131 davet etmek" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Zaman zaman s\u0131ra kavgalar\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 festivalin Manisa'daki tan\u0131t\u0131m aya\u011f\u0131 1 ton dondurman\u0131n da\u011f\u0131t\u0131lmas\u0131yla sona erdi.