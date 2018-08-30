Bedelli askere şok!

Bedelli askerli\u011fe ba\u015fvurmak isteyen bir\u00e7ok ki\u015fi b\u00fcy\u00fck bir hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fad\u0131.,Bankalardan kredi \u00e7ekmek isteyen vatanda\u015flar bir\u00e7ok bankan\u0131n kredi faizlerini olduk\u00e7a y\u00fcksek tutmas\u0131 ve devlet bankalar\u0131n\u0131n hen\u00fcz bedeli kredisini ba\u015flatmamas\u0131 nedeniyle hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na u\u011frad\u0131. ,Sosyal medyadan bankalara tepkilerini dile getiren vatanda\u015flar, bankalara kredi faizlerini d\u00fc\u015f\u00fcrme \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131. ,Kredi ayl\u0131k \u00f6deme tutarlar\u0131n\u0131n fazla olmas\u0131n\u0131n kimseye yaramayaca\u011f\u0131n\u0131 belirten bedelli askerlik yapmak isteyenler, kredi konusunda kolayl\u0131k sa\u011flanmas\u0131n\u0131 ve bankalar\u0131n eli ta\u015f\u0131n alt\u0131na koymas\u0131n\u0131 talep ediyor.,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlere kadar bir kamu bankas\u0131n\u0131n bedelli askerlik kredisi kulland\u0131rd\u0131\u011f\u0131, fakat daha sonra fiyat g\u00fcncellemesi ad\u0131 alt\u0131nda bu krediyi kald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Di\u011fer kamu bankalar\u0131 ise hen\u00fcz \u2018bedelli askerlik kredisi\u2019 ad\u0131 alt\u0131nda bir kredilerinin olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Kamu bankalar\u0131, bedelli askerlik kredisi kullanmak isteyenlere ihtiya\u00e7 kredisi ad\u0131 alt\u0131nda y\u00fczde 1,85\u2019den ba\u015flayan faiz oran\u0131 ile kredi sunuyor. ,\u00d6zel bankalardan kredi \u00e7ekmek isteyenler ise faiz oranlar\u0131n\u0131n y\u00fckselmesiyle \u015foke oldu. Kimi bankalarda faiz oranlar\u0131 2,50\u2019nin \u00fczerinde olurken baz\u0131lar\u0131n da ise bu oranlar 3\u2019\u00fcn \u00fczerine \u00e7\u0131k\u0131yor.,\u00d6te yandan \u00f6zel bankalar kredi kullanmak isteyen vatanda\u015flara hayat sigortas\u0131, kredi tahsis \u00fccreti, kredi kart\u0131 kulland\u0131rma ve otomatik \u00f6deme talimat\u0131 verme zorunlulu\u011fu \u015fart\u0131n\u0131 getiriyor. ,Kredi kullananlar, 15 bin lira \u00e7ekmesi h\u00e2linde \u015fu anki faiz oran\u0131yla neredeyse 2 kat\u0131 geri \u00f6demesi olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtirken, asgari \u00fccretliler de \u201cAyl\u0131k 800 lira \u00f6deme yapmam gerek. Bizim bedelli hakk\u0131m\u0131z yok mu?\u201d diye isyan etti.,Banka Kredi Vade Faiz Ayl\u0131k Toplam\r\n tutar\u0131 (TL) oran\u0131 (%) \u00f6deme geri \u00f6deme\r\nZiraat 48 ay 1,85 511 24.615\r\nVak\u0131fbank 48 1,93 521 25.087\r\nHalkbank 48 ay 1,97 526 25.246\r\n\u0130\u015f Bankas\u0131 48 ay 2,05 536 25.802\r\nING Bank 36 ay 2,59 698 25.128\r\nYap\u0131 Kredi 36 ay 2,77 720 25.920\r\nQNB 36 ay 3,03 754 27.144\r\nDenizbank 48 ay 2,81 635 30.480\r\n\r\n\r\n