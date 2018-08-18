BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ E Devlet ÖĞREN | Bakanlık açıkladı! (Bedelli askerlik ilk celp tarihi)
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Bedelli askerlik ilk celp tarihi belli oldu. Bedelli askerlik celp tarihleri öğren | Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri ne zaman?Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri ne zaman? sorusuna cevap sonunda geldi. İlk iki haftada rekor seviyede başvurunun sağlandığı bedelli askerlikte ilk celp dönemi belli oldu. Peki bedelli askerlik celp tarihleri ne zaman? Bedelli askerlik ilk celp dönemleri zaman yapılacak? İşte detaylar....