Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yay\u0131mland\u0131.,Ba\u015fvuru s\u00fcresi belli oldu. \u0130\u015fte t\u00fcm detaylar...,Askerlik Kanunu ile Di\u011fer Baz\u0131 Kanunlarda ve 663 Say\u0131l\u0131 Kanun H\u00fckm\u00fcnde Kararnamede De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Kanun, Resmi Gazete\u2019de yay\u0131mlanarak y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi.,Y\u00fck\u00fcml\u00fclerin 3 ay i\u00e7inde askerlik \u015fubelerine ba\u015fvurmalar\u0131 gerekiyor. D\u00fczenleme, 1 Ocak 1994 tarihi ve \u00f6ncesinde do\u011fanlar\u0131 kaps\u0131yor.\r\nKanunla, yurt d\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fay\u0131p, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin \u00f6dedi\u011fi bin avroluk tutar 2 bin avroya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131 ve 38 ya\u015f s\u0131n\u0131r\u0131 kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Askerlik hizmetini yerine getirmi\u015f say\u0131lmalar\u0131 i\u00e7in ba\u015fvurularda 15 bin T\u00fcrk liras\u0131 veya T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 d\u00f6viz sat\u0131\u015f kuruna g\u00f6re \u00f6deme tarihindeki kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 kadar konvertibl yabanc\u0131 \u00fclke paras\u0131n\u0131 bir defada \u00f6demeleri ve 21 g\u00fcn temel askerlik e\u011fitimini yerine getirmeleri gerekecek.\r\n\r\nHer ne sebeple olursa olsun daha \u00f6nce bedelli veya d\u00f6vizli askerlik hizmeti kapsam\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131lanlardan ya\u015f \u015fart\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yanlar ile ya\u015f \u015fart\u0131 aranmaks\u0131z\u0131n ve temel askerlik e\u011fitimine tabi olmaks\u0131z\u0131n, maddenin y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi\u011fi tarihten \u00f6nce sa\u011fl\u0131k nedeniyle haklar\u0131nda verilen askerli\u011fe elveri\u015fli olmad\u0131klar\u0131na dair kararlardan dolay\u0131 askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamas\u0131ndan yararlanabilecek.,Kanuna g\u00f6re, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt d\u0131\u015f\u0131nda oturma veya \u00e7al\u0131\u015fma iznine sahip olarak i\u015f\u00e7i, i\u015fveren s\u0131fat\u0131yla veya bir meslek ya da sanat\u0131 icra ederek, en az 3 y\u0131l s\u00fcreyle yabanc\u0131 \u00fclkelerde bulunmak \u015fart\u0131yla, ba\u011fl\u0131 bulunduklar\u0131 T\u00fcrk konsolosluklar\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla askerlik \u015fubelerine ba\u015fvuracak.,Durumlar\u0131n\u0131 ispat eden belgelerle 2 bin avro veya kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 kadar yabanc\u0131 \u00fclke paras\u0131n\u0131 bir defada \u00f6deyip, Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131nca verilecek uzaktan e\u011fitimi almalar\u0131 halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmi\u015f say\u0131lacak.,Kanun, yoklama ka\u00e7aklar\u0131 ile bakaya say\u0131lar\u0131n\u0131n her ge\u00e7en y\u0131l artmas\u0131 \u00fczerine olu\u015fan birikimi de \u00f6nlemeyi ama\u00e7l\u0131yor.,Yasayla, askeri hizmetin gerektirdi\u011fi ve T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerinin ihtiya\u00e7 duydu\u011fu erba\u015f ve er say\u0131s\u0131 dikkate al\u0131narak, bedelli askerlikte ya\u015f s\u0131n\u0131r\u0131, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten \u00f6nce do\u011fanlar olarak belirleniyor.\r\n\r\nKanuna g\u00f6re, bu d\u00fczenlemenin y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi\u011fi tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmay\u0131p, 1 Ocak 1994'ten \u00f6nce do\u011fan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen y\u00fck\u00fcml\u00fcler; bu maddenin y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi\u011fi tarihten itibaren 3 ay i\u00e7inde askerlik \u015fubelerine veya yurt d\u0131\u015f\u0131 temsilciliklerine ba\u015fvuracak.,Bedelli askerlik hakk\u0131ndan yararlananlar, temel askerlik e\u011fitimi s\u00fcresince \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 i\u015f yeri, kurum ve kurulu\u015flar taraf\u0131ndan ayl\u0131ks\u0131z veya \u00fccretsiz izinli olacak.\r\n\r\nTahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 merkez muhasebe birimi hesab\u0131na yat\u0131r\u0131lacak. Bu tutarlar\u0131 Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak \u00fczere, Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fct\u00e7esine \u00f6denek eklemeye Cumhurba\u015fkan\u0131 yetkili olacak.\r\n\r\nBu d\u00fczenlemeden yararlanan y\u00fck\u00fcml\u00fcler hakk\u0131nda sakl\u0131, yoklama ka\u00e7a\u011f\u0131 ve bakayadan dolay\u0131 idari ve adli soru\u015fturma ve kovu\u015fturma yap\u0131lmayacak, ba\u015flat\u0131lanlar sona erdirilecek. Bu su\u00e7lara ili\u015fkin kesinle\u015fmi\u015f idari para cezalar\u0131 tahsil edilmeyecek.,Kanunla, tabip ve di\u015f hekimi emeklilerine, emekli ayl\u0131klar\u0131na ilaveten ek \u00f6deme yap\u0131lmas\u0131, pratisyen hekim emeklilerine yakla\u015f\u0131k bin 500 lira, uzman hekim emeklilerine de yakla\u015f\u0131k 2 bin lira emekli maa\u015f\u0131 art\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nTabip veya di\u015f tabibi kadro ve pozisyonlar\u0131 esas al\u0131narak emekli, adi malull\u00fck veya vazife malull\u00fc\u011f\u00fc ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanm\u0131\u015f olup, ayl\u0131klar\u0131yla beraber makam tazminat\u0131 \u00f6denmesine hak kazanamam\u0131\u015f tabip ve di\u015f tabiplerinden uzman olanlara, 17000 g\u00f6sterge rakam\u0131n\u0131n, uzman olmayanlara 13000 g\u00f6sterge rakam\u0131n\u0131n memur ayl\u0131