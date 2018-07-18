Bedelli askerlik için evlerini, araçlarını satılığa çıkarttılar

Grafik tasar\u0131m i\u015fiyle u\u011fra\u015fan ve bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilmek i\u00e7in arac\u0131n\u0131 sat\u0131l\u0131\u011fa \u00e7\u0131karan 25 ya\u015f\u0131ndaki L\u00fctf\u00fc Haktan\u0131r ise, \u201cAilemiz zengin olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in s\u00fcrekli \u00e7al\u0131\u015fmak zorunday\u0131z. Biz askere gidersek e\u011fer d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde s\u0131k\u0131nt\u0131 oluyor, i\u015f bulam\u0131yoruz. Ben arabam\u0131 sat\u0131p, bedelli askerli\u011fi yapmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Belirli bir \u00fccret veriliyor, 28 g\u00fcn gitmek biraz s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131. Devlete ek masraf olacak\u201d diye konu\u015ftu. \r\n\r\n\r\n,Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak i\u00e7in otomobilini satmaya karar vermesi \u00fczerine al\u0131c\u0131lar\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Haktan\u0131r, m\u00fc\u015fterilerin kendisinin bu durumundan istifade edip, 5-10 bin lira fiyat k\u0131rmas\u0131ndan \u015fikayet\u00e7i oldu\u011funu ifade etti. Askerden d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde i\u015f s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131 ailesinin de bilmesinden dolay\u0131 destek verdi\u011fini s\u00f6yleyen Haktan\u0131r, \u201cBenim tan\u0131d\u0131\u011f\u0131m evli, 2-3 \u00e7ocu\u011fu olup da askere gidenler var. Ben ni\u015fanl\u0131y\u0131m, ben gider gelirim. Ama o evli, \u00e7ocuklu ki\u015filere \u00fcz\u00fcl\u00fcyorum. \u00c7ocuklar\u0131n\u0131 kime b\u0131rakacaklar\u201d diye konu\u015ftu. \r\n,Askerlik hizmetini hen\u00fcz yapmam\u0131\u015f, bedelli askerli\u011fi bekleyen vatanda\u015flar d\u00fczenlemenin TBMM'ye sunulmas\u0131yla harekete ge\u00e7ti. ,Kimi vatanda\u015flar otomobillerini, kimileri ise motosikletlerini sat\u0131l\u0131\u011fa \u00e7\u0131kartt\u0131. \r\n\r\n,Adana\u2019da \u00f6zel bir kurumda \u00f6\u011fretmenlik yapan 25 ya\u015f\u0131ndaki \u00d6mercan Erdo\u011fmu\u015f, bedelli askerli\u011fin istihdam\u0131 y\u00fcksek tutan gen\u00e7lik ad\u0131na h\u00fck\u00fcmetin atm\u0131\u015f oldu\u011fu do\u011fru bir ad\u0131m olarak de\u011ferlendirdi. Erdo\u011fmu\u015f, \u201cBizlerin bu tarz durumdan faydalanmas\u0131 hem ekonominin rahatlamas\u0131 hem de bizlerin istihdam\u0131n\u0131 ve ya\u015fam\u0131n\u0131 devam ettirmesi i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli. Bankalar\u0131n taksit durumlar\u0131 var fakat bizim amac\u0131m\u0131z, faizlerin eline d\u00fc\u015fmemek. Arabam\u0131z\u0131 sat\u0131yoruz, al\u0131c\u0131s\u0131 olursa bu durumdan faydalanaca\u011f\u0131z\u201d ifadelerini kulland\u0131. \r\n\r\n,S\u00f6zl\u00fc oldu\u011funu, aile kurmak i\u00e7in de askerli\u011fin bir \u015fekilde a\u015f\u0131lmas\u0131 gereken bir etken oldu\u011funu belirten Erdo\u011fmu\u015f, \u201c\u0130\u015fime devam edebilmek, hayat\u0131m\u0131 d\u00fczenli bir \u015fekilde devam ettirebilmek i\u00e7in askerli\u011fi aradan \u00e7\u0131kartmak laz\u0131m. Ben lisans mezunuyum, k\u0131sa d\u00f6nem yapaca\u011f\u0131m fakat k\u0131sa d\u00f6nem de olsa sezon ka\u00e7\u0131r\u0131yorsunuz. D\u00f6nd\u00fckten sonra insanlar\u0131n o i\u015fte yeniden bulunabilmesi, i\u015f verenlerin buna raz\u0131 olmas\u0131 da \u00f6nemli bir etken. Kurulu bir d\u00fczenden 6 ay kadar uzak kald\u0131\u011f\u0131n\u0131zda, o y\u0131l\u0131 silmi\u015f oluyorsunuz\u201d diye konu\u015ftu. \r\n\r\nTek problemin bedelli askerlikte 28 g\u00fcnl\u00fck bir askerlik s\u00fcresinin oldu\u011funu, ailesi ve \u00e7evresindekilerin kendisine destek verdi\u011fini belirten Erdo\u011fmu\u015f, \u201cBu konuda da yetkili ki\u015filerden gerekli ad\u0131mlar\u0131 bekliyoruz, bu durumun kald\u0131r\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde. \u0130n\u015fallah o engel de kalkar biz de m\u00fcte\u015fekkir oluruz\u201d dedi. \r\n\r\n