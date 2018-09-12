Bedelli askerlik programı belli oldu! İşte gün gün yapılacaklar

474 bin 955 ki\u015finin ba\u015fvurdu\u011fu bedelli askerlik uygulamas\u0131na \u00f6zel olarak haz\u0131rlanan e\u011fitim program\u0131 belli oldu. ,G\u00fcn g\u00fcn olu\u015fturulan bedelli askerlik program\u0131nda neler yer al\u0131yor?\r\n,21 g\u00fcnl\u00fck askeri programa tabi tutulacak ki\u015filrt i\u00e7in 3 haftal\u0131k e\u011fitim \u00e7izelgesi olu\u015fturuldu., \u0130\u015fte yol izinleri, silahl\u0131 ve spor e\u011fitimlerini kapsayarak haz\u0131rlanan bedelli askerlik program\u0131...\r\n\r\n,M\u00fcracaat s\u00fcrecini tamamlam\u0131\u015f Bedelli Askerlik Hizmetine tabi y\u00fck\u00fcml\u00fclerden yakla\u015f\u0131k 12.000 ki\u015fi, planl\u0131 \u00fc\u00e7 celp d\u00f6neminden ilki olan 15 Eyl\u00fcl 2018 tarihinde birliklerine sevk edilecek. ,Ba\u015fvuru say\u0131s\u0131 500 bini a\u015farken, 150 bin ki\u015finin ise t\u00fcm i\u015flemleri tamamland\u0131.\r\n\r\n,21 g\u00fcn s\u00fcreyle bedelli askerlik yapacak adaylar\u0131n, bu s\u00fcre zarf\u0131 i\u00e7erisinde neler yapacaklar\u0131, ne t\u00fcr e\u011fitimlerden ge\u00e7ecekleri de netlik kazand\u0131.\r\n\r\n,1. G\u00dcN CUMARTES\u0130\r\n\r\nSevk ve Kat\u0131l\u0131\u015f \u0130\u015flemleri\r\n\r\n,2. G\u00dcN PAZAR\r\n\r\nSevk ve Kat\u0131l\u0131\u015f \u0130\u015flemleri\r\n\r\n,3. G\u00dcN PAZARTES\u0130\r\n\r\nKalk, \u015fahsi temizlik, kahvalt\u0131 sabah yoklamas\u0131 ve e\u011fitim haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 Askerler ve R\u00fctbeler, Esas duru\u015f rahat vaziyetlerini yapmak, Tekmil almak ve vermek, Selamlama, \u015e\u0131nav, Mekik, Ak\u015fam Yeme\u011fi ve Dinlenme,,4. G\u00dcN SALI:\r\n\r\nDisiplin, Kalk, \u015fahsi temizlik ve kahvalt\u0131 sabah yoklamas\u0131 ve e\u011fitim haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 Ast\u0131n vazifeleri, Amirin vazifeleri, Hedef K\u00fc\u00e7\u00fcltme ve Hareketleri, \u00d6\u011fle Yeme\u011fi ve Dinlenme, Tam siper ve d\u00fc\u015fman\u0131n g\u00f6rerek ate\u015flerinden korunmak, T\u00fcfekli \/ T\u00fcfeksiz hareketler, Ak\u015fam Yeme\u011fi ve Dinlenme,5.G\u00dcN \u00c7AR\u015eAMBA:\r\n\r\nKalk, \u015fahsi temizlik ve kahvalt\u0131 sabah yoklamas\u0131 ve e\u011fitim haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 Emir, Kendini Takdim ve Emir Tekrar\u0131, Ad\u0131mlar ve Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fler, \u00d6\u011fle Yeme\u011fi ve Dinlenme, Ad\u0131mlar ve Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fler, 2.400 metre ko\u015fu, Ak\u015fam Yeme\u011fi ve Dinlenme.,6.G\u00dcN PER\u015eEMBE:\r\n\r\nKalk, \u015fahsi temizlik ve kahvalt\u0131 sabah yoklamas\u0131 ve e\u011fitim haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131, \u0130zin m\u00fcracaat ve \u015fikayetler, Yerinde saymak, Yerinde d\u00f6n\u00fc\u015fler, \u00d6\u011fle Yeme\u011fi ve Dinlenme, Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f karar\u0131 sayma, \u00c7\u00f6kmek ve kalkmak, T\u00fcfekli \/ T\u00fcfeksiz hareketler, Ak\u015fam Yeme\u011fi ve Dinlenme.,7.G\u00dcN CUMA:\r\n\r\nKalk, \u015fahsi temizlik ve kahvalt\u0131 sabah yoklamas\u0131 ve e\u011fitim haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131, Askerlerin silah kullanmak yetenekleri, Mevzi almak mevzi de\u011fi\u015ftirmek, \u00d6r\u00fc ve gizleme, \u00d6\u011fle Yeme\u011fi ve Dinlenme, Ate\u015f taksimi disiplini ve idaresi, \u015e\u0131nav, Mekik, Ak\u015fam Yeme\u011fi ve Dinlenme.,8. G\u00dcN CUMARTES\u0130:\r\n\r\nKalk, \u015fahsi temizlik ve kahvalt\u0131 sabah yoklamas\u0131 ve e\u011fitim haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131, \u015e\u0131nav \/ Mekik, T\u00fcfekli \/ T\u00fcfeksiz hareketler, \u015e\u0131nav, Mekik, \u00d6\u011fle Yeme\u011fi ve Dinlenme, \u015e\u0131nav, Mekik, \u015e\u0131nav, Mekik, 2.400 metre ko\u015fu, Ak\u015fam Yeme\u011fi ve Dinlenme.,9. G\u00dcN PAZAR:\r\n\r\nSerbest zaman.\r\n\r\n,10. G\u00dcN PAZARTES\u0130:\r\n\r\nKalk, \u015fahsi temizlik ve kahvalt\u0131 sabah yoklamas\u0131 ve e\u011fitim haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131, Temel insan haklar\u0131, \u00d6rt\u00fc ve gizleme, \u0130\u015faretlerle sevk ve idare \u00d6\u011fle Yeme\u011fi ve Dinlenme, G\u00f6rmeyerek ate\u015flere kar\u015f\u0131 hareket, T\u00fcfekli \/ T\u00fcfeksiz hareketler, Ak\u015fam Yeme\u011fi ve Dinlenme, Ses \u0131\u015f\u0131k koku ve \u00e7\u00f6p disiplini \/ Gece ilerleme kurallar\u0131.,11. G\u00dcN SALI:\r\n\r\nKalk, \u015fahsi temizlik ve kahvalt\u0131 sabah yoklamas\u0131 ve e\u011fitim haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131, Kurtulu\u015f Sava\u015f\u0131 ve Atat\u00fcrk, Mesafe tahmini, Hedef tarifi, \u00d6\u011fle Yeme\u011fi ve Dinlenme, Hedef tarifi, Y\u00f6n tayini, 2.400 metre ko\u015fu, Ak\u015fam Yeme\u011fi ve Dinlenme,12. G\u00dcN \u00c7AR\u015eAMBA:\r\n\r\nKalk, \u015fahsi temizlik ve kahvalt\u0131 sabah yoklamas\u0131 ve e\u011fitim haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131, Kurtulu\u015f Sava\u015f\u0131 ve Atat\u00fcrk, Piyade t\u00fcfe\u011fi tan\u0131m\u0131 par\u00e7alar\u0131 s\u00f6k\u00fcl\u00fcp tak\u0131lmas\u0131 kullan\u0131c\u0131 bak\u0131m\u0131 \u015farj\u00f6r \u00e7\u0131karma bo\u015faltma ve emniyete alma, \u00d6\u011fle Yeme\u011fi ve Dinlenme, Do\u011fru ni\u015fan almak ve ni\u015fan noktas\u0131 se\u00e7mek, \u00dc\u00e7 k\u00f6\u015fe te\u015fkili Ak\u015fam Yeme\u011fi ve Dinlenme.,13. G\u00dcN PER\u015eEMBE:\r\n\r\nKalk, \u015fahsi temizlik ve kahvalt\u0131 sabah yoklamas\u0131 ve e\u011fitim haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131, Kurtulu\u015f Sava\u015f\u0131 ve Atat\u00fcrk, Harp silah ve ara\u00e7lar\u0131 sergisi, \u00d6\u011fle Yeme\u011fi ve Dinlenme, Harp silah ve ara\u00e7lar\u0131 sergisi, Ak\u015fam Yeme\u011fi ve Dinlenme.,14. G\u00dcN CUMA:\r\n\r\nKalk,