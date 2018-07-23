Bedelli askerlik yapabilmek için bulduğu çözüm herkesi şaşırttı

Bedelli askerlik paras\u0131n\u0131 denkle\u015ftirmek i\u00e7in arabas\u0131n\u0131 ve evini sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131karanlar oluyor.,Hayvanlar\u0131n\u0131 sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131karan G\u00fczelsoy, se\u00e7imden \u00f6nce bedelli askerlikle ilgili konu\u015fmalar\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u015fimdi ise konunun komisyonda tart\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlattarak, "Ya\u015f, \u00fccret bir de askerlik s\u00fcresiyle ilgili olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m \u00f6zel kurumda \u015fuan kredi \u00e7ekersem e\u011fer 15 bin liray\u0131 denkle\u015ftirmem \u00e7ok zor olacak.\r\n\r\n"HAYVANLARI SATMANIN EN MANTIKLI \u00c7\u00d6Z\u00dcM OLDU\u011eUNU D\u00dc\u015e\u00dcND\u00dcM"\r\n\r\nKredi \u00e7ekmem halinde bunu geri \u00f6demesi de imkans\u0131z belki. \u0130mkans\u0131z demek a\u011f\u0131r olur ama zorluk e\u015fi\u011finde olacakt\u0131r. Dolays\u0131yla buna \u00e7are bulmak i\u00e7in kimileri bor\u00e7 al\u0131r, kimileri ise ba\u015fka \u00e7\u00f6z\u00fcm arar. Ben de kredi \u00e7ekti\u011fim zaman geri \u00f6demede s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fayaca\u011f\u0131m. Mecburen k\u00f6yde hafta sonlar\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131m \u00e7obanl\u0131k mesle\u011fim var. \u0130lkokuldan bu yana yap\u0131yorum zaten. Hafta sonlar\u0131 hayvanlarla u\u011fra\u015f\u0131rd\u0131m. Bu bedelli askerli\u011fin \u00fccretini denkle\u015ftirmek i\u00e7in en k\u0131sa yollardan birisi hayvanlar\u0131 satmak olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. \u015euan 8 koyun yavrusu, inekler ve tavuklar da var.\r\n\r\n"PARAYI DENKLE\u015eT\u0130RENE KADAR B\u00dcT\u00dcN HAYVANLARIMI SATACA\u011eIM"\r\n\r\nParay\u0131 denkle\u015ftirene kadar yava\u015f yava\u015f teker teker sataca\u011f\u0131m. 15 bin liray\u0131 denkle\u015ftirene kadar bunu yapar\u0131m. Sosyal medya ba\u015fta olmak \u00fczere dost ve akrabalara da bunu bildirdim.\r\n\r\nHAYVANLARI SOSYAL MEDYA \u00dcZER\u0130NDEN SATI\u015eA \u00c7IKARDI\r\n\r\nHaberin yay\u0131lmas\u0131 ve farkl\u0131 kitlelere ula\u015fmas\u0131 i\u00e7in sosyal medya \u00fczerinden giri\u015fimde bulundu\u011funu s\u00f6yleyen G\u00fczelsoy, sosyal medya hesab\u0131ndan, "Bedelli askerlik 15 bin TL olarak a\u00e7\u0131kland\u0131. Paray\u0131 denkle\u015ftirmek olduk\u00e7a zor. Mecburen eldeki hayvanlar\u0131 sataca\u011f\u0131m. Bedelli askerlik i\u00e7in hayvanlar sat\u0131l\u0131kt\u0131r" yaz\u0131l\u0131 notu payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,G\u00fczelsoy kredi \u00e7ekemeyince ilgin\u00e7 bir \u00e7\u00f6z\u00fcm buldu.,Diyarbak\u0131r'da \u00f6zel sekt\u00f6rde \u00e7al\u0131\u015fan 28 ya\u015f\u0131ndaki y\u00fcksek lisans \u00f6\u011frencisi Hakan G\u00fczelsoy, bedelli askerlik paras\u0131n\u0131 toplamak i\u00e7in b\u00fcy\u00fck ve k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvanlar\u0131n\u0131 sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\nBankalardan kredi \u00e7ekme \u015fans\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten G\u00fczelsoy, hayvanlar\u0131n\u0131 sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 sosyal medya \u00fczerinden duyurdu. G\u00fczelsoy'un sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 hayvanlar aras\u0131nda, kuzu, inek ve tavuklar bulunuyor.\r\n\r\n,\r\nMerkez Sur il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ba\u011fp\u0131nar k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan 28 ya\u015f\u0131ndaki Hakan G\u00fczelsoy, bedelli askerlik yasa tasar\u0131s\u0131n\u0131n TBMM'ye g\u00f6nderilmesinin ard\u0131ndan, \u00f6demesi gereken paray\u0131 denkle\u015ftirmek i\u00e7in hayvanlar\u0131n\u0131 sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131. 4 y\u0131ll\u0131k lisans e\u011fitimini bitiren G\u00fczelsoy, 2015 y\u0131l\u0131nda ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 y\u00fcksek lisans e\u011fitiminin son d\u00f6nemlerinde bedelli askerli\u011fin \u00e7\u0131kmas\u0131yla birlikte bir nebze de olsa rahatlad\u0131.\r\n\r\n,Askerli\u011fini, bedelli olarak yapmak isteyen G\u00fczelsoy, kredi \u00e7ekme \u015fans\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in paray\u0131 denkle\u015ftirmek i\u00e7in farkl\u0131 bir \u00e7\u00f6z\u00fcm buldu. \u00c7ocuklu\u011fundan bu yana meslek olarak yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7obanl\u0131kla, bakt\u0131\u011f\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck ve b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvanlar\u0131n\u0131 satma karar\u0131 ald\u0131. Durumu ailesine bildiren G\u00fczelsoy, olumlu yan\u0131t ald\u0131ktan sonra, hayvanlar\u0131n\u0131 sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 sosyal medya \u00fczerinden duyurdu.\r\n\r\n\r\n,Diyarbak\u0131r'da da 15 bin TL'yi denkle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015fan Hakan G\u00fczelsoy \u015fa\u015f\u0131rtan bir yola ba\u015fvurdu.