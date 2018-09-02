Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber

Ankara'da \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6zel firmadan askerlik sebebiyle istifa eden gen\u00e7, 6 ayl\u0131k k\u0131sa d\u00f6nem askerlik sonras\u0131 i\u015f yeri sahibinin kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131. ,Patronun 'Seni alamay\u0131z' a\u00e7\u0131klamas\u0131yla sars\u0131lan gen\u00e7, solu\u011fu Ankara 10. \u0130\u015f Mahkemesi'nde ald\u0131. ,Mahkeme, askerlik sebebiyle ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u015f yerine kabul edilmeyen gencin i\u015fe iadesine h\u00fckmetti. ,Patronun karar\u0131 temyiz etmesiyle devreye giren Yarg\u0131tay, mahkeme h\u00fckm\u00fcn\u00fc bozdu. ,Bozma karar\u0131 \u00fczerine davay\u0131 yeniden de\u011ferlendiren \u0130\u015f Mahkemesi, ilk karar\u0131nda direnince bu kez devreye Yarg\u0131tay Hukuk Genel Kurulu girdi. ,Kurul, \u0130\u015f Kanunu'ndaki \u015fu ifadelere dikkat \u00e7ekerek mahkeme karar\u0131n\u0131 bozdu: \r\n\r\n,"Askerlik d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc i\u015fe al\u0131nmayan i\u015f\u00e7i \u0130\u015f Kanunu'nun 18 vd. h\u00fck\u00fcmlerine dayanarak i\u015fe iade davas\u0131 a\u00e7amaz. \u0130\u015fveren i\u015fe ba\u015flatmaz ise, i\u015fe al\u0131nma iste\u011finde bulunan eski i\u015f\u00e7iye 3 ayl\u0131k \u00fccret tutar\u0131nda tazminat \u00f6der. ,Askerlik d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc i\u015fe al\u0131nmayan i\u015f\u00e7i \u0130\u015f Kanununun 18 vd. h\u00fck\u00fcmlerine dayanarak i\u015fe iade davas\u0131 a\u00e7amaz. ,Askeri veya kanuni bir \u00f6devi biten eski i\u015f\u00e7ilerle i\u015f s\u00f6zle\u015fmesi yapma y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc yerine getirmeyen, \u015fartlar\u0131 bulundu\u011fu h\u00e2lde onlar\u0131 i\u015fe almayan i\u015fveren hakk\u0131nda idari para cezas\u0131 de\u011fil, tazminat yapt\u0131r\u0131m\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr., Ger\u00e7ekten de Kanun'un 31. maddesinin d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc f\u0131kras\u0131na g\u00f6re aranan \u015fartlar bulundu\u011fu h\u00e2lde i\u015fveren i\u015f s\u00f6zle\u015fmesi yapma y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc yerine getirmezse i\u015fe al\u0131nma iste\u011finde bulunan eski i\u015f\u00e7iye \u00fc\u00e7 ayl\u0131k \u00fccret tutar\u0131nda tazminat \u00f6der." \r\n,Yarg\u0131tay Hukuk Genel Kurulu, askerlik sebebiyle i\u015ften ayr\u0131lanlar\u0131n i\u015f g\u00fcvencesinden faydalanamayaca\u011f\u0131na h\u00fckmetti. ,Kararda \u015f\u00f6yle denildi: \r\n,Bunun \u00fczerine daval\u0131 i\u015fverence davac\u0131ya 2012 y\u0131l\u0131 Temmuz ay\u0131 bordrosunda tahakkuk ettirilmek sureti ile k\u0131dem tazminat\u0131 \u00f6denmi\u015ftir., Bu \u015fekilde taraflar aras\u0131ndaki i\u015f s\u00f6zle\u015fmesinin sona ermesinden sonra muvazzaf askerlik hizmetini tamamlayan davac\u0131 i\u015f\u00e7i 01.02.2013 tarihinde terhis edilmi\u015f; 21.01.2013 tarihli olup 23.01.2013 tarihinde i\u015fveren kay\u0131tlar\u0131na giren dilek\u00e7esinde 31.01.2013 tarihi itibari ile askerlik hizmetini tamamlayacak olmas\u0131 nedeni ile g\u00f6revine geri d\u00f6nmesi konusunda gere\u011finin yap\u0131lmas\u0131n\u0131 istemi\u015ftir. ,Davac\u0131n\u0131n s\u00f6z\u00fc edilen dilek\u00e7esi \u00fczerine 'uygun de\u011fildir' \u015ferhi yaz\u0131lmak sureti ile daval\u0131 i\u015fverence i\u015fe al\u0131nmam\u0131\u015ft\u0131r. ,\u015eu h\u00e2lde 4857 Say\u0131l\u0131 \u0130\u015f Kanunu'nun 31\/4. maddesi askeri veya kanuni bir \u00f6dev nedeni ile i\u015ften ayr\u0131lan i\u015f\u00e7iyi Kanunda \u00f6ng\u00f6r\u00fclen s\u00fcre i\u00e7inde ba\u015fvurmas\u0131 h\u00e2linde tekrar i\u015fe almas\u0131 konusunda i\u015fverene bir y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fck getirmi\u015f ise de, bu y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn yerine getirilmemesi h\u00e2linde i\u015f\u00e7iye i\u015fe al\u0131nmas\u0131 konusunda bir dava a\u00e7ma imk\u00e2n\u0131 tan\u0131may\u0131p i\u015fverenin kanunla getirilen y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011fe uymamas\u0131n\u0131n yapt\u0131r\u0131m\u0131 tazminat olarak belirlendi\u011fine g\u00f6re davac\u0131n\u0131n i\u015fe iade talebiyle dava a\u00e7mas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir. ,Kald\u0131 ki mahkemenin 6100 Say\u0131l\u0131 HMK'n\u0131n 26. maddesinde h\u00fckme ba\u011flanan 'taleple ba\u011fl\u0131l\u0131k' ilkesine ayk\u0131r\u0131 bi\u00e7imde i\u015fe iade talebiyle a\u00e7\u0131lan davay\u0131 tespit davas\u0131 olarak kabul edip daval\u0131 i\u015fverenin askerlik d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc davac\u0131 i\u015f\u00e7iyi i\u015fe ba\u015flatmamas\u0131n\u0131n hukuka ayk\u0131r\u0131 oldu\u011funun tespitine karar vermesi de olanakl\u0131 de\u011fildir. ,Bununla birlikte daval\u0131 i\u015fverence davac\u0131n\u0131n tekrar i\u015fe al\u0131nmas\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki talebi kabul edilmedi\u011fine g\u00f6re, davac\u0131 i\u015f\u00e7inin 4857 Say\u0131l\u0131 \u0130\u015f Kanunu'nun 31\/4. maddesi uyar\u0131nca '\u00fc\u00e7 ayl\u0131k \u00fccret tutar\u0131nda tazminat' talebini i\u00e7eren eda davas\u0131 a\u00e7mas\u0131 gerekti\u011finden, tespit karar\u0131 verilmesinde de hukuki yarar\u0131 oldu\u011fundan s\u00f6z edilemez. ,Yarg\u0131tay'\u0131n emsal karar\u0131ndan y\u0131ll\u0131k izin alamay\u0131p da i\u015ften istifa eden bedelli askerler de yararlanamayacak. Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 verilerine g\u00f6re bedelli askerlik i\u00e7in 357 bin ki\u015fi m\u00fcracaatta bulundu. ,Hukuk\u00e7ular, Yarg\u0131tay'