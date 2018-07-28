Bedelli askerlik yapacaklara kredi müjdesi

Kredi \u00e7ekmek isteyenlere y\u00fczde 1.70'ten ba\u015flayan faiz oranlar\u0131 sunulurken; baz\u0131 bankalar masraf alm\u0131yor, baz\u0131lar\u0131 da \u00f6demeyi 3 ay \u00f6teleme imkan\u0131 sunuyor.,Vade s\u00fcre\u00e7leri 3 ay ile 48 ay aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor. ING de 'Bedelli Askerlik Kredisi' haz\u0131rlad\u0131. ,ING m\u00fc\u015fterileri bu kapsamda 15 bin lira krediyi, y\u00fczde 1.74'ten ba\u015flayan faiz oranlar\u0131 ile kullanabilecek ve dilerlerse \u00f6demeye 3 ay sonra ba\u015flayabilecek. ,Bedelli askerlik m\u00fcjdesi Meclis'ten ge\u00e7erken, bankalar da kampanya d\u00fc\u011fmesine bast\u0131. ,Kampanya kapsam\u0131nda kredi tahsis \u00fccreti de al\u0131nm\u0131yor. ,Bedelli askerlik yapacaklara m\u00fcjde geldi,Bedelli askerlik i\u00e7in ba\u015fvurular, yasan\u0131n Resmi Gazete'de yay\u0131mlanmas\u0131yla birlikte ba\u015flayacak..,15 bin liral\u0131k tutar\u0131 krediyle temin etmek isteyen gen\u00e7ler i\u00e7in \u00f6zel paketler haz\u0131rland\u0131. ,,\u015eekerbank ise 'Bedelli Askerlik Kredisi' ile 15 bin liraya kadar olan finansman ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131larken, kredi kapsam\u0131nda 48 aya varan vade imkan\u0131 sunuyor. ,T\u00fcrk Ekonomi Bankas\u0131 (TEB), bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere, 15 bin lira kredi tutar\u0131 ve 48 aya varan vadelerde ayl\u0131k y\u00fczde 1.70'ten ba\u015flayan faiz oranlar\u0131na ek olarak, 3 ay erteleme imkan\u0131 sa\u011fl\u0131yor. ,Bedelli askerlik i\u00e7in kredi kampanyalar\u0131na \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde di\u011fer bankalar\u0131n da kat\u0131lmas\u0131 bekleniyor.