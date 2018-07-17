Bedelli askerlik yaş ve ücret belli oldu mu | ( Bedelli askerlik yaşı ücreti ne kadar? )
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Son dakika bedelli askerlik ücreti belli oldu, bedelli askerlik yaşı kaç, bedelli askerlik ne kadar ile ilgili merak edilenlere bu başlık altında cevap vermeye çalıştık. Milyonlarca vatandaş ve askerlik çağındaki milyonlarca gencin gözü bedelli askerlik yasasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükûmet kanadından gelen açıklamalar da bedelli askerlikle ilgili bir çalışma olduğunu gösteriyor. Yanı sıra sürpriz bir açıklama ile bedelli askerliğe 25 gün askerlik yapılması şartı eklendi. Peki gündemden düşmeyen bedelli askerlik kaç yaşını kapsayacak, ücreti ne kadar olacak? Detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz...