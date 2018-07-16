Bedelli askerlik yaş ve ücreti belli oldu (Bedelli askerlik ücreti ne kadar?)
1/5
Son dakika bedelli askerlik ücreti belli oldu, bedelli askerlik yaşı kaç, bedelli askerlik ne kadar ile ilgili merak edilenlere bu başlık altında cevap vermeye çalıştık. Milyonlarca vatandaş ve askerlik çağındaki milyonlarca gencin gözü bedelli askerlik yasasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükûmet kanadından gelen açıklamalar da bedelli askerlikle ilgili bir çalışma olduğunu gösteriyor. Peki gündemden düşmeyen bedelli askerlik kaç yaşını kapsayacak, ücreti ne kadar olacak? Detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz...