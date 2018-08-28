Bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri sorgulama | Askerlik yerleri sorgulama, E DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA
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Bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri sorgulama | Askerlik yerleri sorgulama, E DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA Bedelli askerlik için başvuru yapanlar bugün celp dönemleri ve askerlik yerlerini sorgulamaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili ilk 3 döneme ait celp planlamasını tamamladı. Askerlerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları bugün e-Devlet'ten ilan edildi. Bedelli askerlik başvurularına E Devlet üzerinden kontrol edebilecekler. Askerlik yerlerini ve celp dönemlerini e devletten öğrenebilecekler...