Bedelli askerlikle ilgili bakanlıktan flaş duyuru! Yarıyıl ve yaz tatilinde yapacaklar...

Bedelli askerlikle ilgili bakanl\u0131ktan fla\u015f bir duyuru yay\u0131nland\u0131!,Yar\u0131y\u0131l ve yaz tatilinde yapacaklar...,Bakanl\u0131k taraf\u0131ndan illere g\u00f6nderilen yaz\u0131da, e\u011fitim \u00f6\u011fretim hizmetlerinin aksat\u0131lmadan y\u00fcr\u00fct\u00fclmesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6\u011fretmenlerin 21 g\u00fcnl\u00fck bedelli askerlik e\u011fitimlerini s\u00f6mestir veya yaz tatilinde yerine getirebilecekleri bildirildi.\r\n\r\n,Bedelli askerlik i\u00e7in ba\u015fvuru yapan veya ba\u015fvuracak durumda olan \u00f6\u011fretmenlerin bilgilerini isteyen Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131, bu isimleri Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131na g\u00f6nderecek.\r\n\r\n,Bu kapsamda \u00f6\u011fretmenler, e\u011fitimin \u00f6\u011fretimin aksamamas\u0131 i\u00e7in s\u00f6mestir ve yaz tatilinde 21 g\u00fcnl\u00fck bedelli askerlik e\u011fitimine al\u0131nacak.\r\n\r\n,Bedeli askerlik s\u00fcresi 21 g\u00fcnle kesinle\u015fmi\u015f, bedelli askerlik yapacaklar i\u00e7in kolayl\u0131klar sunulmu\u015ftu...,Bug\u00fcn bir m\u00fcjde daha geldi ve...,AA