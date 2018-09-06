Bedelli askerlikte 2. celp bilgileri e-Devlet'te yayımlandı

Bedelli askerlik ba\u015fvurusu yapanlar dikkat! ,Bedelli askerlikte 2'nci celp d\u00f6neminde silah alt\u0131na al\u0131nacak y\u00fck\u00fcml\u00fclerin sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri e-devlet adresinden yay\u0131mland\u0131. \r\n,Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, "Bedelli askerlik i\u00e7in 474 bin 955 ki\u015fi ba\u015fvurdu, ba\u015fvurusunu tamamlayan y\u00fck\u00fcml\u00fc say\u0131s\u0131 ise 125 bin 344 oldu" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n,Bedelli askerlik ba\u015fvurusunda bulunanlar birliklerini e-Devlet uygulamas\u0131ndan \u00f6\u011frenebiliyor.\r\n,Ayr\u0131nt\u0131lar geliyor...\r\n\r\n,\u0130kinci celp d\u00f6neminde e\u011fitim verilecek birlikler yay\u0131mland\u0131.