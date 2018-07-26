Bedelli askerlikte 21 günlük eğitime gidecekler tazminat alacak

Bedelli askerlik 1,5 milyon gen\u00e7 i\u00e7in \u00f6nemli bir imk\u00e2n olarak h\u00fck\u00fbmet taraf\u0131ndan sunuluyor., 21 g\u00fcnl\u00fck e\u011fitim karar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n izin, prim ve tazminat\u0131n\u0131 etkileyecek. ,E\u011fitime giden tazminat alacak.,AK Parti'nin Meclis g\u00fcndemine getirdi\u011fi bedelli askerlik d\u00fczenlemesi hak sahibi \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ve i\u015fverenleri yak\u0131ndan ilgilendiriyor. ,Yasan\u0131n ilk halinde bulunan 28 g\u00fcnl\u00fck e\u011fitimin 21 g\u00fcne indirilmesi karar\u0131 verildi. ,Bu karar \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n tazminat hakk\u0131ndan izin durumuna ve prim \u00f6demesine kadar her \u015feyi etkileyecek. Yasa tasar\u0131s\u0131nda e\u011fitim s\u0131ras\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n i\u015ften \u00e7\u0131kart\u0131lmamas\u0131 i\u00e7in \u00fccretsiz izinli say\u0131lmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc. B\u00f6ylece \u00e7al\u0131\u015fanlar 21 g\u00fcnl\u00fck temel e\u011fitimden sonra i\u015flerine d\u00f6nebilecek. Bu durum sigorta primleri ve k\u0131dem tazminat\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan baz\u0131 sonu\u00e7lar da do\u011furacak.\r\n\r\n,\r\n21 g\u00fcn \u00fccretsiz izinli say\u0131lacak \u00e7al\u0131\u015fanlar i\u00e7in bu s\u00fcrelerde bir \u00fccret ya da prime esas kazan\u00e7 olu\u015fmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sigorta primleri yat\u0131r\u0131lm\u0131yor. Dolay\u0131s\u0131yla bu g\u00fcnler emeklilik hesab\u0131nda kullan\u0131lm\u0131yor. Ancak bu s\u00fcrelerde i\u015ften \u00e7\u0131k\u0131\u015f i\u015flemi de yap\u0131lm\u0131yor. Ayr\u0131ca 21 g\u00fcnl\u00fck s\u00fcrede GSS a\u00e7\u0131s\u0131ndan hak d\u00fc\u015fmedi\u011finden sa\u011fl\u0131k hizmetlerinden faydalanma da devam edecek.\r\n,Baz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fanlar i\u00e7in bu form\u00fcl de g\u00fcndeme geliyor. Bedelli askerlik i\u00e7in 21 g\u00fcnl\u00fck temel e\u011fitime gidecek \u00e7al\u0131\u015fan y\u0131ll\u0131k iznini kullanabilir. Bu durumda primleri yat\u0131r\u0131l\u0131r ve maa\u015f\u0131 da tam \u00f6denir. D\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde de i\u015finin ba\u015f\u0131na ge\u00e7er ve kald\u0131\u011f\u0131 yerden \u00e7al\u0131\u015fmaya devam eder. Bu y\u00f6ntem i\u00e7in en az 6 y\u0131ll\u0131k k\u0131dem gerekiyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc 6 y\u0131l\u0131n alt\u0131nda izin hakk\u0131 14 g\u00fcn. Ancak i\u015fverenler burada esnek davranabilir.