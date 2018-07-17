Bedelli askerlikte son gelişme: Yaş 25 bedel 15!

Bedelli askerlik ile ilgili yeni bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.,Aylard\u0131r konu\u015fulan bedelli askerlik i\u00e7in \u00e7e\u015fitlik iddialar medyada yer almaya devam ediyor. ,Bedellik askerlik bekleyenlere i\u00e7in ya\u015f s\u0131n\u0131r\u0131 25'e, bedelin de 15 bin lira seviyesinde olaca\u011f\u0131 iddia ediliyor.,T\u00fcrkiye'de milyonlarca gen\u00e7 bedelli askerlik konusunda yap\u0131lacak d\u00fczenlemeyi bekliyor.\r\n\r\n,Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarda; bedelli askerlik i\u00e7in 27 ya\u015f\u0131n uygun oldu\u011fu \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyordu...\r\n\r\n,Konuyla ilgili d\u00fczenlemeyi inceleyen Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan talimat verdi, ya\u015f s\u0131n\u0131r\u0131 25'e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Bedel konusu tam anlam\u0131yla netlik kazanmad\u0131.\r\n\r\n,20 bin lira seviyesinden ba\u015flayan bedel tart\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n 15 bin lira seviyesine \u00e7ekilerek daha fazla gencin yararlanmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.