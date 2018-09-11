Bedelli askerlikte yeni gelişme! İşte son rakam

Bedelli askerlikte fla\u015f geli\u015fme ya\u015fand\u0131.,Binlerce ki\u015fi bedelli askerlikle ilgili geli\u015fmeleri merak ediyor.,Bedelli askerlikte ba\u015fvuru say\u0131s\u0131 500 bini a\u015ft\u0131 150 bin ki\u015finin t\u00fcm i\u015flemleri tamamland\u0131.\r\n\r\n,\u00d6te yandan bedelli askerlik uygulamas\u0131na ili\u015fkin celp takvim s\u00fcreci i\u015fliyor.\r\n\r\n,Bedelli askerlikten faydalanacaklar\u0131n ilk 2 celp d\u00f6neminde g\u00f6nderilecekleri birlikler belirlendi.\r\n\r\n,Y\u00fck\u00fcml\u00fcler, bilgilere e-Devlet sistemi \u00fczerinden ula\u015fabilecek.\r\n\r\nBedelliden yararlanacak askerlerin yol izinleri de 21 g\u00fcnden d\u00fc\u015fecek.