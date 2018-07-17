Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular

AK Parti Grup Ba\u015fkanvekili B\u00fclent Turan, bedelli askerlik d\u00fczenlemesinde, 25 ya\u015f s\u0131n\u0131r\u0131, 25 g\u00fcn askerlik s\u00fcresi ve 15 bin lira bedel \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc bildirdi. K\u0131sa s\u00fcrede \u00e7\u0131kmas\u0131 beklenen bedelliden yararlanacak futbolcular.\r\n\r\n,\u0130smail K\u00f6yba\u015f\u0131\r\n\r\n,Alper Potuk\r\n\r\n,\u015eener \u00d6zbayrakl\u0131\r\n\r\n,Serdar Aziz\r\n\r\n,Eray \u0130\u015f\u00e7an\r\n\r\n,Ahmet \u00c7al\u0131k\r\n\r\n,Necip Uysal\r\n\r\n,Caner Erkin\r\n\r\n,Mustafa Pektemek\r\n\r\n,Mustafa Akba\u015f\r\n\r\n,Mert G\u00fcnok,Onur K\u0131vrak