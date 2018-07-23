Bedelli teklifinde ilk madde kabul edildi

Bedelli askerlik d\u00fczenlemesinde yurt d\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fayan vatanda\u015flar\u0131n 2 bin avro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda bedelli askerlik yapmas\u0131n\u0131 i\u00e7eren madde komisyonda kabul edildi.\r\n,Bedelli teklifinde madde g\u00f6r\u00fc\u015fmelerine ge\u00e7ildi. TBMM Plan B\u00fct\u00e7e Komisyonu'nda teklifin t\u00fcm\u00fc \u00fczerine g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yakla\u015f\u0131k 5,5 saat s\u00fcrd\u00fc. ,Ard\u0131ndan yap\u0131lan oylama ile madde g\u00f6r\u00fc\u015fmelerine ge\u00e7ildi. ,Komisyonda d\u00f6vizli askerlikte ya\u015f \u015fart\u0131n\u0131 kald\u0131ran ve 2 bin avro \u00f6deyip Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'nca verilecek uzaktan e\u011fitimi alanlar\u0131n askerlik hizmetini yerine getirmi\u015f say\u0131lmalar\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6ren teklifin 1. maddesinin g\u00f6r\u00fc\u015fmelerine ba\u015fland\u0131. ,Komisyon Ba\u015fkan\u0131 Sadi Bilgi\u00e7, teklifin TSK ile ilgili 1-2-6 ve 9. maddelerini pe\u015f pe\u015fe g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcrece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Madde kabul edildi. ,.