Bedellide gidilecek iller belli oldu

Bakanl\u0131k \u00e7e\u015fitli taslak planlar\u0131 haz\u0131rl\u0131yor. ,Taslaklarda bedelli askerli\u011fin nas\u0131l ve hangi k\u0131\u015flalarda uygulanaca\u011f\u0131na y\u00f6nelik planlamalar yer al\u0131yor. ,Buna g\u00f6re, hak sahipleri, 3 ayl\u0131k ba\u015fvuru s\u00fcresi i\u00e7inde i\u015flemlerini ger\u00e7ekle\u015ftirecek. ,Mill\u00ee Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndaki \u00e7al\u0131\u015fmalar ise s\u00fcr\u00fcyor. ,Yurt d\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fayanlar da konsolosluklara m\u00fcracaat edecek. Ya\u015f \u015fart\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 ve hak sahibi oldu\u011fu belirlenerek m\u00fcracaat\u0131 kabul edilen y\u00fck\u00fcml\u00fcler, ba\u015fvuru belgesini ald\u0131ktan sonra bankaya 15 bin lira yat\u0131racak. ,Bedelli askerlikte detaylar netle\u015fmeye devam ediyor. , Taslak \u00e7al\u0131\u015fmalarda bedelli askerlik yapacaklar i\u00e7in belli k\u0131\u015flalar planland\u0131. Baz\u0131 e\u011fitim birlikleri sadece bedelli askerlik yapacaklar i\u00e7in ayr\u0131l\u0131rken baz\u0131 e\u011fitim birliklerinde ise ara celplerde bedelli askerlik yapacaklar silahalt\u0131na al\u0131nacak. Jandarmaya ait e\u011fitim birlikleri ise s\u00f6z konusu \u00e7al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda yer almad\u0131. Taslak \u00e7al\u0131\u015fmaya g\u00f6re, Ankara, Bal\u0131kesir, Burdur, \u0130stanbul ve Samsun'da bulunan e\u011fitim merkezi niteli\u011findeki birliklerin bedelli askerlik yapacaklar i\u00e7in haz\u0131rlanmas\u0131 planlan\u0131yor. Ara celp d\u00f6nemlerinde ise bedelli askerlik yapacaklar\u0131n Amasya, Erzincan, \u0130zmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat'taki e\u011fitim komutanl\u0131klar\u0131nda silahalt\u0131na al\u0131nmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Tahsil edilen tutarlar\u0131 Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak \u00fczere, Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fct\u00e7esine \u00f6denek eklemeye Cumhurba\u015fkan\u0131 yetkili olacak.,Y\u00fck\u00fcml\u00fcler, bedeli yat\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steren dekontu askerlik \u015fubelerine teslim edecek ve celp duyurusunu bekleyecek. Askeralma Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn planlamas\u0131 sonras\u0131nda celp duyurusu yap\u0131lacak. Bu duyurunun ard\u0131ndan yoklama i\u015flemine ge\u00e7ilecek. Celp duyurusunda bildirilen tarihte y\u00fck\u00fcml\u00fcler birliklerine sevk edilecek. Ba\u015fvurular\u0131n say\u0131s\u0131na g\u00f6re bedelli askerlik yapacaklar i\u00e7in ayr\u0131 celp d\u00f6nemleri olu\u015fturulacak. Ba\u015fvurular\u0131n niceli\u011fi k\u0131\u015flalar\u0131n belirlenmesine y\u00f6nelik durumu da etkileyecek.,Ba\u015fvurular, askerlik \u015fubeleri ya da e-Devlet'ten yap\u0131lacak.