Bedellide öğrenci ve çalışana kolaylık

Mill\u00ee Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, TBMM\u2019de kanunla\u015ft\u0131r\u0131lan bedelli askerlikle ilgili usul ve esaslar\u0131 belirlemeye ba\u015flad\u0131. ,Bakanl\u0131k b\u00fcrokratlar\u0131n\u0131n \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 planlamaya g\u00f6re, yurt i\u00e7inden ba\u015fvuranlar, kuvvetlerin ihtiya\u00e7lar\u0131 ve k\u0131\u015flalar\u0131n kapasitelerine g\u00f6re 5-6 ayr\u0131 grupta askere al\u0131nacak. ,Yasan\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019nca onaylanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u015fartlar\u0131 uyanlar 3 ay i\u00e7inde askerlik \u015fubelerine ba\u015fvuracak.,\u00c7al\u0131\u015fanlar ve ihtisas yapanlar d\u00e2hil olmak \u00fczere \u00f6\u011frenciler i\u00e7in takvim konusunda kolayl\u0131k sa\u011flanacak. ,Ba\u015fvuru s\u0131ras\u0131nda bu durumdakilere hangi d\u00f6nemde askerlik yapmak istedikleri sorulacak., Bakanl\u0131k da bu tarihleri uygun bulursa, tercih edilen takvime g\u00f6re 21 g\u00fcnl\u00fck askerlik hizmetine al\u0131nacaklar.,21 g\u00fcnl\u00fck e\u011fitim s\u00fcresince g\u00fcnd\u00fcz silah kullan\u0131m\u0131 ve askerlikle ilgili di\u011fer uygulamal\u0131 e\u011fitimlerin verilece\u011fi belirtildi. Ak\u015famlar\u0131 ise asker adaylar\u0131na teorik dersler verilecek.,Edinilen bilgilere g\u00f6re, h\u00e2lihaz\u0131rda askerlere verilen teorik derslerin i\u00e7eri\u011fi bedelliler i\u00e7in farkl\u0131 olacak. Bu i\u00e7eri\u011fin belirlenmesi konusunda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtilirken, 15 Temmuz darbe giri\u015fiminin de teorik derslerde yer alaca\u011f\u0131 ifade edildi.,Yurtd\u0131\u015f\u0131ndan d\u00f6vizle askerlik yapacaklar i\u00e7in verilecek uzaktan e\u011fitimin ise internet \u00fczerinden teorik nitelikte olaca\u011f\u0131 kaydedildi. ,Mill\u00ee Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 kaynaklar\u0131, yurtd\u0131\u015f\u0131ndan ba\u015fvuranlara T\u00fcrkiye'nin \u00f6ncelikleri, uluslararas\u0131 politikalar\u0131 ve daha \u00e7ok aidiyet duygusunu olu\u015fturacak bir e\u011fitimin verilece\u011fini dile getirdi.