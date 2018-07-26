Bedellide sürpriz gelişme

Bedelli askerlik d\u00fczenlemesinin i\u00e7inde bulundu\u011fu Torba Yasa teklifi Meclis Genel Kurulu\u2019nda g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc. \r\n,AK Parti\u2019den 1 Ocak 1994\u2019te do\u011fan gen\u00e7leri sevindirecek bir ad\u0131m geldi. G\u00f6r\u00fc\u015fmeler s\u0131ras\u0131nda AK Parti, bedelli askerlikten yararlanacaklar\u0131n ya\u015f\u0131n\u0131n 31 Aral\u0131k 1993\u2019ten 1 Ocak 1994\u2019e al\u0131nmas\u0131n\u0131 i\u00e7eren de\u011fi\u015fiklik \u00f6nergesi verdi. \r\n,Meclis Genel Kurulu\u2019ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonucunda tarih 1 Ocak 1994 olarak de\u011fi\u015ftirildi. B\u00f6ylece 1 g\u00fcn ile f\u0131rsat\u0131 ka\u00e7\u0131ranlar da faydalanacak. \r\n,Bu tarihten \u00f6nce do\u011fanlar, 15 bin lira \u00f6demek ve 21 g\u00fcn temel askerlik e\u011fitimi almak \u015fart\u0131yla askerlik hizmetini yerine getirmi\u015f say\u0131lacak. Bu \u015fartlarda askere gidecek olanlar kamu ve \u00f6zel sekt\u00f6rde \u00fccretsiz izinli say\u0131lacak, i\u015ften \u00e7\u0131kart\u0131lamayacak. \r\n,Yurt d\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fayanlar ise askerlik i\u00e7in 2 bin avro \u00f6deyecek. 38 ya\u015f s\u0131n\u0131r\u0131 da kald\u0131r\u0131ld\u0131. Son bedelli askerli\u011fin, 1 milyon 324 bin ki\u015fiyi ilgilendirdi\u011fi belirtildi. \r\n,Bu arada, TBMM Genel Kurulunda, ter\u00f6rle m\u00fccadelede yeni d\u00fczenlemeler i\u00e7eren, kanun teklifi yasala\u015ft\u0131. Buna g\u00f6re valiler, kamu d\u00fczeni veya g\u00fcvenli\u011finin ola\u011fan hayat\u0131 durduracak veya kesintiye u\u011fratacak \u015fekilde bozuldu\u011fu ya da bozulaca\u011f\u0131na ili\u015fkin ciddi belirtilerin bulundu\u011fu h\u00e2llerde, 15 g\u00fcn\u00fc ge\u00e7memek \u00fczere ildeki belirli yerlere giri\u015fi ve \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 kamu d\u00fczeni ya da kamu g\u00fcvenli\u011fini bozabilece\u011fi \u015f\u00fcphesi bulunan ki\u015filer i\u00e7in s\u0131n\u0131rlayabilecek. \r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin bir\u00e7ok \u015fehrinde ailelerin aral\u0131k ay\u0131n\u0131n son haftas\u0131nda do\u011fan \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 1 Ocak\u2019ta do\u011fmu\u015f gibi g\u00f6stermesi sebebiyle o tarihte y\u0131\u011f\u0131lma oldu\u011fu ifade edildi.\r\n,Valiler, belli yerlerde veya saatlerde ki\u015filerin dola\u015fmalar\u0131n\u0131, toplanmalar\u0131n\u0131, ara\u00e7lar\u0131n seyirlerini d\u00fczenleyebilecek veya k\u0131s\u0131tlayabilecek, ruhsatl\u0131 da olsa her \u00e7e\u015fit silah ve merminin ta\u015f\u0131nmas\u0131 ve naklini yasaklayabilecek. G\u00f6zalt\u0131 s\u00fcresi, 3 y\u0131l boyunca yakalama an\u0131ndan itibaren 48 saati, toplu olarak i\u015flenen su\u00e7larda ise 4 g\u00fcn\u00fc ge\u00e7emeyecek. \r\n