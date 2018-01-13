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15 TEMMUZ
Ramazan
Bekir Bozdağ, ceketini vatandaşa hediye etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı yarınki AK Parti Yozgat İl Kongresi'nin yapılacağı salonda son incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın salona girişinde ilginç bir olay yaşandı.
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