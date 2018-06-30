Bekir Coşkun, Kılıçdaroğlu'nun istifasını istedi

9 se\u00e7im kaybetti\u011fi h\u00e2lde genel ba\u015fkanl\u0131k koltu\u011fundan vazge\u00e7meyen K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na, bir istifa \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 beklemedi\u011fi yerden geldi.,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, 24 Haziran se\u00e7imlerinden sonra partisinin genel merkezinde protesto edildi.\r\n\r\n,Muharrem \u0130nce'nin genel ba\u015fkanl\u0131k koltu\u011funa oturmas\u0131n\u0131 isteyen partililer, disiplin k\u0131l\u0131c\u0131n\u0131n \u00e7ekilmesiyle bast\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,S\u00f6zc\u00fc Gazetesi yazarlar\u0131n\u0131n hedefinde K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu var.\r\n\r\n,CHP Lideri'ne tepkiler dinmek bilmedi.\r\n\r\n,Y\u0131lmaz \u00d6zdil'in istifa \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131ndan sonra Bekir Co\u015fkun'dan konuyu k\u00f6\u015fesine ta\u015f\u0131d\u0131.\r\n\r\n,Her se\u00e7im, her yenilgiden sonra benzer bir yaz\u0131y\u0131 kaleme alan Bekir Co\u015fkun, herkesin su\u00e7lu g\u00f6sterildi\u011fini bir tek Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun su\u00e7suz g\u00f6sterildi\u011fini ifade etti.\r\n,Tek su\u00e7suz var: Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2026\r\n\r\n,Co\u015fkun, yaz\u0131s\u0131n\u0131 \u015fu ifadelerle bitirdi; "Muharrem \u0130nce bile su\u00e7lu: CHP y\u00fczde 22 oy alm\u0131\u015fken, y\u00fczde 30 oy al\u0131nca Kemal Amca 'Yeterli oyu alamad\u0131' dedi\u2026\r\n,Sonu\u00e7ta rejim de\u011fi\u015fti, parlamenter sistem gitti, kuvvetler ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 kalkt\u0131, hala bir \u015fey olmam\u0131\u015f gibi yap\u0131yor\u2026 L\u00fctfen \u00e7ek git art\u0131k\u2026"