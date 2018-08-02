Beklenen oldu! Whatsapp'ta mesaj başına para ödeme dönemi başladı

WhatsApp'tan beklenen hamle geldi.,WhatsApp ald\u0131\u011f\u0131 yeni bir kararla kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 \u00fczd\u00fc.,WhatsApp Messenger, art\u0131k pazarlama ve m\u00fc\u015fteri hizmetleri mesajlar\u0131 g\u00f6ndermek i\u00e7in uygulamay\u0131 kullanan \u015firketlerden \u00fccret almaya ba\u015flad\u0131. \r\n\r\n,Facebook uzun bir s\u00fcredir \u00e7ok pop\u00fcler olan anl\u0131k mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp'tan para kazanman\u0131n yollar\u0131n\u0131 ar\u0131yordu. ,1,5 milyar kullan\u0131c\u0131s\u0131 olan WhatsApp art\u0131k i\u015fletmeler i\u00e7in yeni bir maliyet kalemi oldu. \r\n\r\n,Kargo bilgilendirmesi, randevu hat\u0131rlatmas\u0131, bilet vs gibi bildirimleri g\u00f6nderen \u015firketler bu g\u00f6nderimleri i\u00e7in mesaj ba\u015f\u0131na \u00f6deme yapacak., WhatsAPP Business API kullanarak bu mesajlar\u0131 g\u00f6nderen \u015firketler \u00f6deme yapacak. ,Bu API sayesinde \u015firketler mesajlar\u0131 \u00f6nceden planlayabilecek ayr\u0131ca g\u00f6nderim istatistiklerini de takip edebilecek. ,Ba\u015flang\u0131\u00e7ta API'\u0131 \u00fccretsiz olarak kullanan i\u015fletmeler art\u0131k m\u00fc\u015fterilerine g\u00f6nderdikleri mesajlar i\u00e7in \u00f6deme yapmaya ba\u015flad\u0131. Whatsapp Business kullan\u0131c\u0131s\u0131 \u015firketler bulunduklar\u0131 \u00fclkeye g\u00f6re mesaj ba\u015f\u0131na 0,5 ila 0,9 sent aras\u0131nda \u00f6deme yapacak.\r\n\r\n