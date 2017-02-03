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Euro 2016
Beklenen özellik WhatsApp'a geldi
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WhatsApp'a uzun bir süredir beklenen iki yeni özellik Beta sürümü ile kullanıma sunuldu.
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