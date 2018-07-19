Beklenti anketinde dolar tahmini 5'i aştı

T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 (TCMB) anketinde dolar beklentileri y\u00fckselmeye devam ediyor.\r\n,Dolar\/TL i\u00e7in beklenti Temmuz anketinde t\u00fcm vadelerde y\u00fckselirken 12 ay sonras\u0131 i\u00e7in uygun ortalama tarihte ilk kez 5'i a\u015farak 5,0592 oldu. Beklentilerin medyan ortalamas\u0131 5,10 ve modu 5,25 \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Beklenti anketinde enflasyon ve faiz beklentilerindeki art\u0131\u015f\u0131n da h\u0131zland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,Cari ayda enflasyonun ayl\u0131k y\u00fczde 0,83 artmas\u0131 bekleniyor.\r\n,Y\u0131l sonu b\u00fcy\u00fcmesi i\u00e7in anketin 66 kat\u0131l\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n beklentisi \u00f6nceki ay y\u00fczde 4,6'dan geriledi\u011fi y\u00fczde 4,2'de kald\u0131.\r\n,Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar bir sonraki y\u0131l i\u00e7in beklentilerini de y\u00fczde 4,1'den y\u00fczde 4,0'e d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. ,TCMB Beklenti Anketi'ne Temmuz'da reel sekt\u00f6rden 10, finansal sekt\u00f6rden 53, profesyonel gruptan da 1'i \u00f6\u011fretim \u00fcyesi ve 2 gazeteci 2 ki\u015fi olmak \u00fczere 66 kat\u0131l\u0131mc\u0131 cevap verdi. Temmuz anketinde di\u011fer profesyoneller grubundan beklenti yer almad\u0131.,Cari y\u0131la ait b\u00fcy\u00fcme beklentisi May\u0131s ay\u0131 anketiyle 2018'de ilk kez gerilemi\u015fti ancak bu d\u00fc\u015f\u00fc\u015f 0,1 puan ile s\u0131n\u0131rl\u0131yd\u0131.\r\n,BIST repo ve ters repo pazar\u0131nda olu\u015fan gecelik faiz oran\u0131 beklentisi de y\u00fczde 17,23'ten y\u00fczde 18,22'ye y\u00fckseldi.\r\n,Bunun yan\u0131 s\u0131ra enflasyonda bozulman\u0131n devam etmesi ve TCMB'nin sadele\u015fme ad\u0131m\u0131n\u0131 izleyen son faiz art\u0131\u015flar\u0131n\u0131n piyasa beklentilerine de yans\u0131d\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,.,\u00d6nceki aya g\u00f6re art\u0131\u015f 28 kuru\u015f. Cari y\u0131l sonu Dolar\/TL beklentisi de 4,5837'den 4,8328'e y\u00fckseldi.\r\n,T\u00dc\u0130K'in ay\u0131n ba\u015f\u0131nda a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 T\u00dcFE art\u0131\u015f\u0131 y\u0131ll\u0131k y\u00fczde 15,39 ile 2003 ba\u015flang\u0131\u00e7l\u0131 veri seti zirvesine \u00e7\u0131karken beklenti anketinde de cari y\u0131l sonu tahmini 160 baz puan art\u0131\u015fla y\u00fczde 13,88 oldu. 12 ay sonras\u0131 T\u00dcFE tahmini 60 baz puan art\u0131\u015fla y\u00fczde 11,07 ve 24 ay sonras\u0131 T\u00dcFE tahmini 36 baz puan art\u0131\u015fla y\u00fczde 9,54'e \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Aa\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 ortalama fonlama maliyeti i\u00e7in tahminler cari ay i\u00e7in y\u00fczde 17,67'den y\u00fczde 18,32'ye \u00e7\u0131karken 12 ay sonras\u0131 i\u00e7in beklenti y\u00fczde 16,33'ten y\u00fczde 16,79'a t\u0131rmand\u0131.\r\n