Belçika'da korkunç olay... Futbol sahasında kendini patlattı!

Bel\u00e7ika'da ak\u0131l almaz bir olay ya\u015fand\u0131. ,Bel\u00e7ika'da kimli\u011fi belli olmayan bir adam, futbol sahas\u0131nda kendini patlatt\u0131. Bug\u00fcn patlay\u0131c\u0131 kemer giymi\u015f 50-60 ya\u015flar\u0131nda olmas\u0131 muhtemel bir adam, g\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131n\u0131n ifadesine g\u00f6re Stembert'ta bulunan bir futbol sahas\u0131na y\u00f6nelerek, kendini patlatt\u0131. \r\n\r\n,Yine g\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131ndan birinin, polisi arayarak, bir adam\u0131n sahaya gitti\u011fini ve kendini patlatmak \u00fczere oldu\u011funu s\u00f6yledi. \r\n\r\nLe Soir'da yer alan habere g\u00f6re kendini havaya u\u00e7uran ki\u015finin eski bir asker olabilece\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\nKimli\u011fi a\u00e7\u0131klanmayan sald\u0131rgan\u0131n evine bask\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, sokaktaki evlerin bo\u015falt\u0131ld\u0131\u011f\u0131, bomba arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devam etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.