Belçika'da polis kurşunu sığınmacı çocuğun ölümüne yol açtı

Bel\u00e7ika'da polisin s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar\u0131 ta\u015f\u0131yan bir kamyoneti takibe almas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, \u00f6l\u00fc bulunan \u00e7ocu\u011fun polis kur\u015funu nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Soru\u015fturmay\u0131 y\u00fcr\u00fcten Ba\u015fsavc\u0131 Ignacio de la Serna, d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, 17 May\u0131s'ta polisin takibe ald\u0131\u011f\u0131 ve durdurmak i\u00e7in ate\u015f a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 kamyonette \u00f6l\u00fc bulunan \u00e7ocu\u011fun polis kur\u015funu sonucunda hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Polis yetkilisinin hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve t\u00fcm dellilerin g\u00f6zden ge\u00e7irildi\u011fini aktaran Serna, "Ate\u015f a\u00e7an polis \u00e7ok b\u00fcy\u00fck keder i\u00e7inde. Kendisi, b\u00f6yle bir \u015feye asla neden olmak istemedi\u011fini belirtti." de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n,Ge\u00e7en hafta Bel\u00e7ika'n\u0131n Namur kenti yak\u0131nlar\u0131nda \u015f\u00fcpheli bir kamyoneti takibe alan polisin, arac\u0131n durmamas\u0131 sonucu ate\u015f a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 duyurulmu\u015ftu. Ba\u015fka bir araca \u00e7arparak duran kamyonette 30 s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra 2-3 ya\u015flar\u0131nda bir \u00e7ocu\u011fun cesedine ula\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Otopsi sonu\u00e7lar\u0131 \u00e7ocu\u011fun yana\u011f\u0131na isabet eden bir kur\u015fun sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirtmi\u015f ancak savc\u0131l\u0131ktan ilk etapta yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada kur\u015funun polis kur\u015funu olmad\u0131\u011f\u0131 savunulmu\u015ftu.\r\n,Bel\u00e7ika'da tart\u0131\u015fmalara neden olan s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131 \u00e7ocu\u011fun polis kur\u015funuyla \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi \u00fclkedeki baz\u0131 sivil toplum kurulu\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan yar\u0131n protesto edilecek.