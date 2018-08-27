Belçika'da Zühal Demir'den bir skandal hamle daha...

Bel\u00e7ika'da f\u0131rsat e\u015fitli\u011finden sorumlu T\u00fcrk bakan Z\u00fchal Demir'den yine bir skandal hamle daha geldi.,Avrupa'da siyaset yapan baz\u0131 T\u00fcrk k\u00f6kenli isimler, politikalar\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye d\u00fc\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 \u00fczerine kurdu.\r\n\r\n,Almanya'da Cem \u00d6zdemir \u00fclkesine d\u00fc\u015fmanl\u0131k yaparken, Bel\u00e7ika'da memleketine yapan isim Z\u00fchal Demir.\r\n\r\n,\u00dclkede f\u0131rsat e\u015fitli\u011finden sorumlu bakanl\u0131k g\u00f6revini y\u00fcr\u00fcten Demir, s\u00fcrekli ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'y\u0131 sevindiren a\u00e7\u0131klamalar yapt\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'ye kar\u015f\u0131 nefret dolu a\u00e7\u0131klamalar yapan Z\u00fchal Demir, bu kez ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fc yasa\u011f\u0131 \u00f6nerisiyle g\u00fcndemde.\r\n\r\n,T\u00fcrk k\u00f6kenl\u0131 bakan, okullarda ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fc tak\u0131lmas\u0131n\u0131n yasaklanmas\u0131 gerekti\u011fini belirterek bu konuda \u00f6neri verdi.\r\n\r\n,Katolik e\u011fitiminin ba\u015f\u0131ndaki isim olan Lieven Boeve, ba\u015f\u00f6rt\u00fc yasa\u011f\u0131n\u0131n h\u00fck\u00fcmetin i\u015fi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u00dclkede tart\u0131\u015fmalara sebep olan \u00f6neriye Katolik e\u011fitim kurumlar\u0131ndan sert tepki geldi. ,Bel\u00e7ika'da ya\u015fayan M\u00fcsl\u00fcmanlar da Z\u00fchal Demir'in bu \u00f6nerisine tepkisini dile getirdi.\r\n\r\n,Konuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapan Z\u00fchal Demir, "Okul ev gibidir. Orada kendinizi \u00f6zg\u00fcr hissetmelisiniz. Oraya ba\u015f\u00f6rt\u00fcs\u00fc yak\u0131\u015fmaz" dedi.\r\n\r\n,Z\u00fchal Demir, daha \u00f6nce Bel\u00e7ika'da T\u00fcrk\u00e7e derslerinin yasaklanmas\u0131n\u0131 istemi\u015fti.