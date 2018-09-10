Belçika göçmenleri tek merkezde toplayacak

Bel\u00e7ika g\u00f6\u00e7men gelecek korkusuyla etraf\u0131 tellerle \u00e7evrili, hapishaneyi and\u0131ran bir alan haz\u0131rlad\u0131. ,Bu \u00e7er\u00e7evede, \u00fclkedeki t\u00fcm d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7menlerin halihaz\u0131rda Steenokkerzeel'de bulunan g\u00f6\u00e7men merkezinde toplanaca\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n,Jambon, ilk etapta polis operasyonlar\u0131 kapsam\u0131nda ele ge\u00e7irilen d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7menlerin merkeze aktar\u0131laca\u011f\u0131n\u0131, nihai hedefin ise \u00fclkedeki t\u00fcm d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7menleri bu merkezde toplamak oldu\u011funu ifade etti.\r\n\r\n,Yeni \u00f6nlemler kapsam\u0131nda, polis operasyonlar\u0131 ve g\u00f6\u00e7men merkezi say\u0131lar\u0131n\u0131n art\u0131r\u0131lmas\u0131, d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7menlerin ge\u00e7i\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 limanlarda g\u00fcvenli\u011fin g\u00fc\u00e7lendirilmesi ve \u0130ngiliz g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leriyle i\u015f birli\u011finin art\u0131r\u0131lmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,A\u015f\u0131r\u0131 sa\u011fc\u0131 Yeni Flaman \u0130ttifak\u0131 (N-VA) partisi \u00fcyeleri \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Jan Jambon ile M\u00fclteci ve G\u00f6\u00e7 Bakan\u0131 Theo Francken, d\u00fczensiz g\u00f6\u00e7le m\u00fccadeleye ili\u015fkin baz\u0131 ad\u0131mlar\u0131 i\u00e7eren paket a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n,Gelen g\u00f6\u00e7menlerin hepsi burada toplanacak.\r\n,AA