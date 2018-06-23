Belçika Tunus maçı detayları...

Bel\u00e7ika Tunus ma\u00e7\u0131 canl\u0131 skor ka\u00e7 ka\u00e7 ve Bel\u00e7ika Tunus ma\u00e7\u0131 TRT 1 \u015fifresiz canl\u0131 izle ile ilgili arad\u0131klar\u0131n\u0131za bu haberden ula\u015fabilirsiniz. ,D\u00fcnya Kupas\u0131nda Bel\u00e7ika ile Tunus kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor. Futbol severler ise Bel\u00e7ika Tunus ma\u00e7\u0131 canl\u0131 skor ka\u00e7 ka\u00e7 ve Bel\u00e7ika Tunus ma\u00e7\u0131 TRT 1 \u015fifresiz canl\u0131 izle linkini internetten ara\u015ft\u0131r\u0131yor. ,Bel\u00e7ika, \u0130ngiltere, Tunus ve Panama'n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 G Grubu'nda 2. ma\u00e7lar ba\u015fl\u0131yor. Bel\u00e7ika ile Tunus'un m\u00fccadele edece\u011fi m\u00fccadele saat 15:00'da TRT 1 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlan\u0131yor. \u0130lk ma\u00e7ta Panama kar\u015f\u0131s\u0131nda 3 puan\u0131 3 golle alan Bel\u00e7ika, grupta lider konumda bulunuyor. Tunus ise turnuvadaki ilk ma\u00e7\u0131nda \u0130ngiltere kar\u015f\u0131s\u0131nda 2-1 ma\u011flup ayr\u0131larak D\u00fcnya Kupas\u0131na k\u00f6t\u00fc bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapm\u0131\u015ft\u0131. Bir \u00fcst tur \u015fans\u0131n\u0131 elde etmek isteyen Bel\u00e7ika, Tunus'u da ge\u00e7erek rahat bir nefes almak istiyor. Tunus ise g\u00fc\u00e7l\u00fc rakibi kar\u015f\u0131s\u0131nda gol veya goller bularak gruplardan \u00e7\u0131kman\u0131n plan\u0131n\u0131 yap\u0131yor. ,Bel\u00e7ika Tunus ma\u00e7\u0131n\u0131n \u015fifresiz canl\u0131 anlat\u0131m\u0131, skoru ve ma\u00e7 sonras\u0131 \u00f6zet detaylar\u0131 ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer al\u0131yor. Eden Hazard'a 5. dakikada ceza sahas\u0131 \u00e7izgisi \u00fczerinde yap\u0131lan m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan Bel\u00e7ika, penalt\u0131 kazand\u0131. 6. dakikada Hazart, Bel\u00e7ika'y\u0131 Tunus kar\u015f\u0131s\u0131nda 1-0 \u00f6ne ge\u00e7iren gol\u00fc kaydetti.\r\n\r\n,<p><span style="font-size:18px"><strong><a href="http:\/\/www.trt.net.tr\/anasayfa\/canli.aspx?y=tv&k=trt1" target="_blank"><span style="color:#0000FF">MA\u00c7I CANLI \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/span><\/a><\/strong><\/span><br \/>\r\n