Belediye ekipleri yol çalışması yapıyordu, gördüklerine inanamadılar!

Yenice Belediyesi ekipleri, Yirmibe\u015fler Mahallesi'nde yol \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada tarihi bir mezara rastlad\u0131.,Olay yerine \u00e7a\u011fr\u0131lan polis ve jandarma ekipleri, geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131.,Emniyet g\u00fc\u00e7leri, kaz\u0131 s\u0131ras\u0131nda tahrip olan mezardan \u00e7\u0131kan tarihi eserlere ise el koydu. ,Roma d\u00f6neminde ait oldu\u011fu de\u011ferlendirilen ta\u015f sand\u0131k mezar\u0131n, yakla\u015f\u0131k bin 800 y\u0131ll\u0131k oldu\u011fu tahmin ediliyor.,Yenice Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zeki \u00c7ayl\u0131, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, il\u00e7enin tarihinin \u00e7ok eski oldu\u011funu, Cenevizlilerin bir d\u00f6nem burada h\u00fck\u00fcm s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.,Belediye ekiplerinin yol kaz\u0131s\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 esnada tarihi bir mezar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ve durumu hemen yetkililere bildirdiklerini, yar\u0131n yetkili ki\u015filerin gelerek alanda inceme yapacaklar\u0131n\u0131 dile getiren \u00c7ayl\u0131, do\u011fas\u0131yla tan\u0131nm\u0131\u015f il\u00e7enin bundan sonra tarihi eserleriyle de g\u00fcndeme gelebilece\u011fini aktard\u0131.