Ben askerim dedi, gazete sahibini dolandırdı

Kanber, daha sonra bu sorunun Nisan ay\u0131nda faturas\u0131n\u0131 yanl\u0131\u015fl\u0131kla \u00f6deyen ki\u015fiyle alakal\u0131 oldu\u011funu anlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydederek, \u201cGSM \u015firketine faturam\u0131 \u00f6dedikten sonra \u2018bu \u00f6demeyi iade alabiliyor muyum\u2019 diye sordu\u011fumda, alamayaca\u011f\u0131m\u0131 s\u00f6ylediler. Madem o para iade verilebiliyordu, bana neden vermediler. Neden bana o ki\u015fiye \u00f6deme yapmamam\u0131 s\u00f6ylemediler. Yat\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn\u00fcn gecesi para iade edilmi\u015f. 2 ayd\u0131r bana bunu s\u00f6ylemiyorlar\u201d dedi.\r\n \r\nAdana\u2019da yerel bir gazetenin sahibi oldu\u011funu ve b\u00f6yle bir tuza\u011fa d\u00fc\u015fecek bir insan olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Kanber, \u201cBen GSM \u015firketinden teyit al\u0131yorum. Bana o teyit verilmeseydi, ben o ki\u015fiye \u00f6deme yapmazd\u0131m. Ben art\u0131k i\u015fin maddiyat\u0131nda de\u011filim. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki hafta hem beni doland\u0131ran ki\u015fi hem de GSM \u015firketi hakk\u0131nda beni bu \u015fekilde ma\u011fdur ettikleri i\u00e7in su\u00e7 duyurusunda bulunaca\u011f\u0131m\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n \r\n,Asker olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyip, insanlar\u0131 vicdanen rahats\u0131z ettiklerini belirten Kanber, \u201cHadi benim durumum olabilir, bu paray\u0131 \u00f6deyecek g\u00fcc\u00fcm olabilir. Ama durumu olmayan insanlara da bunu yapabilirler\u201d dedi.,GSM \u015firketinden fatura \u00f6demesi yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dair teyit ald\u0131ktan 2 g\u00fcn sonra doland\u0131r\u0131c\u0131n\u0131n banka hesab\u0131na, 241 TL \u00f6denmi\u015f fatura tutar\u0131n\u0131 havale etti\u011fini s\u00f6yleyen Kanber, \u201cDi\u011fer ay hatt\u0131ma sadece 1 lira 40 kuru\u015f fatura geldi. Ancak May\u0131s ay\u0131nda bana \u2018\u00d6denmemi\u015f faturan\u0131z bulunmaktad\u0131r. Avukata verileceksiniz\u2019 gibi bir mesaj geldi. Hemen GSM \u015firketini arad\u0131m ve nedenini sordum. Onlar da son \u00f6deme tarihi 6 Nisan olan Mart ay\u0131 faturam\u0131n \u00f6demesinin yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, banka hesaplar\u0131m\u0131 kontrol etmemi s\u00f6ylediler. Banka hesaplar\u0131m\u0131 kontrol etti\u011fimde dekontlarda faturan\u0131n \u00f6dendi\u011fini g\u00f6rd\u00fcm\u201d diye konu\u015ftu.\r\n \r\n ,Kanber, GSM \u015firketine ilgili dekontlar\u0131 g\u00f6nderdi\u011fini belirterek, \u201cHalloldu diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. D\u00fcn sabah uyand\u0131\u011f\u0131mda telefon hatt\u0131m\u0131n, borcundan dolay\u0131 kapand\u0131\u011f\u0131na dair bir mesaj ald\u0131m. Hatt\u0131m neden kapat\u0131ld\u0131 diye sordu\u011fumda \u2018G\u00fcl\u00e7in han\u0131m bir s\u0131k\u0131nt\u0131 var bulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz, halletmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz, sizi k\u0131sa s\u00fcre bekletece\u011fiz\u2019 diye cevap verdiler. 'Benim faturalar\u0131m g\u00fcn\u00fc g\u00fcn\u00fcne bankadan \u00f6deniyor. Beni nas\u0131l ma\u011fdur edersiniz, sizde bir problem var bunu kendi i\u00e7inizde halledin, bize niye yans\u0131t\u0131yorsunuz' dedim. Bir problem oldu\u011funu kabul edip ve \u00f6z\u00fcr dileyerek halledemediklerini s\u00f6ylediler\u201d dedi.\r\n \r\n,\u0130lgin\u00e7 doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k y\u00f6nteminin ma\u011fduru olan G\u00fcl\u00e7in Kanber, halen olay\u0131n \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7inde oldu\u011funu belirterek, \u201cBeni arayan \u015fah\u0131s, yanl\u0131\u015fl\u0131kla telefon faturam\u0131 yat\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, 'Param\u0131 nas\u0131l alabilirim' diye sordu. Ben de GSM \u015firketiyle konu\u015fup, teyit al\u0131p, kendisini arayaca\u011f\u0131m\u0131 s\u00f6yledim. Yo\u011fun oldu\u011fum i\u00e7in GSM \u015firketini arayamad\u0131m. Ama o ki\u015fi beni s\u00fcrekli arayarak \u2018Abla ben askerim, ihtiyac\u0131m var. Ne olur bana yard\u0131mc\u0131 olun\u2019 dedi. Ben de \u00e7ok \u00fcz\u00fcld\u00fcm. Ertesi g\u00fcn GSM \u015firketini arad\u0131m. 2 tane \u00f6denmi\u015f faturam\u0131n oldu\u011funu s\u00f6ylediler. Ben de faturam\u0131 yanl\u0131\u015fl\u0131kla \u00f6deyen ki\u015finin paras\u0131n\u0131 geri istedi\u011fini, kendisine iade edip edemeyeceklerini sordum. Onlar da iade edemediklerini s\u00f6ylediler. Ne yapmam gerekti\u011fini sordu\u011fumda ise yanl\u0131\u015fl\u0131kla faturam\u0131 yat\u0131ran ki\u015fiye paras\u0131n\u0131 g\u00f6ndermemi, bir sonraki ay tutar\u0131 faturamdan d\u00fc\u015feceklerini s\u00f6ylediler\u201d dedi.\r\n\r\n,Adana\u2019da kendisini asker olarak tan\u0131tan bir ki\u015fi, "Yanl\u0131\u015fl\u0131kla GSM faturan\u0131z\u0131 \u00f6demi\u015fim" diyerek yerel gazete sahibi G\u00fcl\u00e7in Kanber'i doland\u0131rd\u0131.