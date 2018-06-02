Benekli muzun bi linmeyen faydaları

Lekeli muzlar yerine genelde ye\u015file d\u00f6n\u00fck muzlar\u0131 tercih ediyoruz ama 1 ay boyunca g\u00fcnde 2 tane lekeli muz yemek v\u00fccudunuzu neredeyse tamamen de\u011fi\u015ftiriyor.,1. Tansiyonun d\u00fc\u015fmesini sa\u011flar: Muzlar\u0131n tansiyonu d\u00fc\u015f\u00fcrmesinin ve seni fel\u00e7 veya kalp krizi ge\u00e7irmekten korumas\u0131n\u0131n sebebi az sodyum ve \u00e7ok potasyum i\u00e7ermesidir. Sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir kalbin meyvesidir.,2. Mide ek\u015fimesine kar\u015f\u0131 tedavi: Muzu do\u011fal bir antiasit, asit ba\u011flama maddesi olarak g\u00f6r\u00fcnebilir. Bir muz bile mide ek\u015fimesine faydal\u0131 olabilir ve b\u00f6ylece semptomlar\u0131 azaltabilir.,3. Demir kayna\u011f\u0131: Kans\u0131zl\u0131k demir i\u00e7eren bir beslenme ile tedavi edilebilir ve muz demir i\u00e7erir. K\u0131rm\u0131z\u0131 kan h\u00fccreleri ve hemoglobin olu\u015fturmakta yard\u0131mc\u0131 olur ve v\u00fccudundan akan kan\u0131 g\u00fc\u00e7lendirir. E\u011fer spor salonuna veya herhangi bir yere gidip spor yapmak istiyorsan \u00f6ncesi bir veya iki muz yemen faydal\u0131 olabilir. Bir veya iki saat s\u00fcre boyunca daha enerjik olman\u0131 sa\u011flayacak. Yani sporunu bitirmek i\u00e7in yeterli olan bir s\u00fcre.,4. Mide i\u00e7in iyiler: Mide urlar\u0131 \u00e7ekenler baz\u0131 besinlerden uzak durmalar\u0131 \u00f6nerilir. Besleyici meyve olsa bile, a\u011fr\u0131lara sebep olmas\u0131 veya \u00e7\u0131banlara zarar vermesine sebep olabilir. Mide urlar\u0131 \u00e7eken insanlar muzu yumu\u015fak ve hafif olmalar\u0131ndan dolay\u0131 sorunsuz yiyebilir. Hatta muzun lapa gibi olmas\u0131 mide duvar\u0131n\u0131 asitler ve di\u011fer yan\u0131lmalardan korur.,5. Depresyona kar\u015f\u0131 yard\u0131mc\u0131 olur: Muzun depresyona kar\u015f\u0131 iyi gelmesinin sebebi y\u00fcksek d\u00fczeyde triptofan i\u00e7ermesi ve bunun v\u00fccutta serotine d\u00f6n\u00fc\u015fmesi ile a\u00e7\u0131klan\u0131r. Serotin ise insan\u0131 daha mutlu ve daha dengeli hale getirir ve genelde moralini daha y\u00fcksek tutar. Muz yeterli miktarda safra maddesi i\u00e7erir ve bu nedenle barsak hareketlili\u011fini s\u00fcrekli kalmas\u0131n\u0131 destekler. B\u00f6ylece do\u011fal bir \u015fekilde kab\u0131zl\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 korur.,6. Sinirleri sakinle\u015ftirir: Baz\u0131 \u015feyler senin zaman zaman stresli olman\u0131 veya moralinin bozulmas\u0131n\u0131 sa\u011flar. Muz yeme\u011fi hi\u00e7 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcn m\u00fc? \u015eeker seviyeni d\u00fczenlemene yard\u0131mc\u0131 olabilir ve i\u00e7erdi\u011fi B vitamini ile sinirlerini sakinle\u015ftirebilir. Sonu\u00e7 daha rahat bir ki\u015fili\u011fe sahip olmand\u0131r.,7. V\u00fccut s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol eder: D\u0131\u015far\u0131s\u0131 \u00e7ok s\u0131cak ise e\u011fer, muzun v\u00fccudunun s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fczeltmesini unutmay\u0131n. V\u00fccudun ate\u015f nedeniyle s\u0131caklam\u0131\u015f ise muzun bu s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrebildi\u011fi de do\u011frudur.