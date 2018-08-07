Benfica Fenerbahçe Maçı Şifresiz Canlı İzle (beIN Sport 1 Şifresiz)

Benfica Fenerbah\u00e7e ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7? gibi arad\u0131klar\u0131n\u0131za bu haberden ula\u015fabilirsiniz.,UEFA \u015eampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbah\u00e7e, Benfica ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor.,Heyecan\u0131n dorukta olaca\u011f\u0131 bu gece i\u00e7in Benfica Fenerbah\u00e7e ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izle ve skoru ka\u00e7 ka\u00e7? sorular\u0131 merak i\u00e7erisinde sorgulan\u0131yor.,Sar\u0131-lacivertli ekipte Josef de Souza'n\u0131n cezas\u0131 sebebiyle forma giyemedi\u011fi ilk ma\u00e7ta temsilcimiz tur i\u00e7in avantajl\u0131 bir skor elde etmek i\u00e7in sahaya \u00e7\u0131k\u0131yor. ,Benfica ise saha ve seyirci avantaj\u0131n\u0131 kullanarak bir \u00fcst tur \u015fans\u0131n\u0131 ilk ma\u00e7ta koparmak istiyor.,Fenerbah\u00e7e\u2019nin \u015eampiyonlar Ligi \u00f6n elemesinde bug\u00fcn kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelece\u011fi Benfica, teknik direkt\u00f6r\u00fc Rui Vitoria ile \u00fc\u00e7 sezonu geride b\u0131rakm\u0131\u015f oturmu\u015f bir tak\u0131m. Son haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7lar\u0131n\u0131 Dortmund, Juventus ve Lyon ile oynayan Portekiz temsilcisi bu ma\u00e7larda iyi yapt\u0131\u011f\u0131 \u015feyler kadar zaaflar\u0131yla da dikkat \u00e7ekerken, Benfica\u2019n\u0131n futbolundaki \u00f6nemli noktalar\u0131 sizler i\u00e7in derledik... \r\n,Benfica\u2019n\u0131n 2016\u2019da Barcelona altyap\u0131s\u0131ndan transfer etti\u011fi \u0130spanyol sol bek Alejandro Grimaldo, h\u00fccum varyasyonlar\u0131nda da etkili. Her iki bekini de h\u00fccuma g\u00f6ndermeyi seven ve oyuna geni\u015fli\u011fi bekleriyle veren Benfica\u2019n\u0131n Dortmund kar\u015f\u0131s\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 ataklar\u0131n y\u00fczde 44\u2019\u00fc Grimaldo\u2019nun oldu\u011fu sol kanattan geldi. Bekler orta yapt\u0131\u011f\u0131nda ceza sahas\u0131 i\u00e7inde en az 3 Benfical\u0131 oluyor. Grimaldo\u2019nun frikikleri de etkili (Juventus\u2019a gol att\u0131).\r\n,Defans hatt\u0131n\u0131 m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca ileride kurmaya \u00e7al\u0131\u015fan ve oyunu rakip yar\u0131 alanda oynamak isteyen Benfica\u2019n\u0131n savunmas\u0131 ise tak\u0131m\u0131n en sorunlu b\u00f6lgesi. Savunma arkas\u0131na at\u0131lan derin toplarla ba\u015f\u0131 belada olan Portekiz ekibi, ceza sahas\u0131na kalabal\u0131k giren tak\u0131mlar\u0131 savunmakta \u00e7ok zorlan\u0131yor. Dortmund, Juventus ve Lyon\u2019a kar\u015f\u0131 \u00e7ok say\u0131da pozisyon veren Benfica, bu tak\u0131mlar\u0131n ceza sahas\u0131na 3-4 oyuncu soktu\u011fu dakikalarda adeta \u00e7aresiz kald\u0131.\r\n\r\n,<p><span style="font-size:18px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><strong>BENF\u0130CA FENERBAH\u00c7E MA\u00c7INI TAK\u0130P ETMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n