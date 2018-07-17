Benzine 12 kuruş zam geldi, yine ÖTV ile karşılandı

EPG\u0130S, benzine 12 kuru\u015f zam yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, ancak zamm\u0131n \u00d6TV'den kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in pompa fiyatlar\u0131na yans\u0131t\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Enerji Petrol Gaz \u0130kmal \u0130stasyonlar\u0131 \u0130\u015fveren Sendikas\u0131 (EPG\u0130S) d\u00fcn gece yar\u0131s\u0131ndan itibaren benzine 12 kuru\u015f zam yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, ancak zamm\u0131n \u00d6TV'den kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in pompa fiyatlar\u0131na yans\u0131t\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,EPG\u0130S'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "17 Temmuz'dan itibaren ge\u00e7erli olmak \u00fczere; benzinde 12 Kuru\u015f\/Litre fiyat art\u0131\u015f\u0131 ger\u00e7ekle\u015fmi\u015f olup art\u0131\u015f \u00d6TV\u2019den kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131ndan pompa fiyatlar\u0131na yans\u0131mayacakt\u0131r" denildi. \r\n,Bakanlar Kurulu, May\u0131s ay\u0131 ortas\u0131nda benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatlar\u0131 ve d\u00f6viz kuruna ba\u011fl\u0131 art\u0131\u015f ya\u015fanmas\u0131 durumunda, bu mallara uygulanan \u00f6zel t\u00fcketim vergisinin (\u00d6TV), ger\u00e7ekle\u015fen art\u0131\u015f kadar azalt\u0131lmas\u0131na karar vermi\u015fti.\r\n,Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu karar\u0131na g\u00f6re, akaryak\u0131t fiyatlar\u0131nda petrol fiyatlar\u0131 ve d\u00f6viz kuruna ba\u011fl\u0131 art\u0131\u015f olmas\u0131 halinde, s\u00f6z konusu mallar\u0131n tabi oldu\u011fu \u00d6TV tutarlar\u0131, ger\u00e7ekle\u015fen art\u0131\u015f tutar\u0131 kadar azal\u0131\u015f yap\u0131lmak suretiyle uygulan\u0131yor.