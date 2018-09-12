Benzine yüzde 15 indirim geldi

Enerji Petrol Gaz \u0130kmal \u0130stasyonlar\u0131 \u0130\u015fveren Sendikas\u0131 (EPG\u0130S) taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcn gece yar\u0131s\u0131ndan itibaren ge\u00e7erli olmak \u00fczere, benzinde litrede 15 kuru\u015f indirim ger\u00e7ekle\u015fti. ,Benzine gece yar\u0131s\u0131ndan sonra ge\u00e7erli olmak \u00fczere y\u00fczde 15 indirim geldi. ,Mevcut uygulama olan E\u015fel Mobil Sistemi gere\u011fi indirim pompa fiyatlar\u0131na yans\u0131mayacak.,Mevcut uygulama olan E\u015fel Mobil Sistemi gere\u011fi bu indirim pompa fiyatlar\u0131na yans\u0131mayacak.,Kurumdan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi: "Akaryak\u0131t \u00fcr\u00fcnlerinde \u00d6TV d\u00fczenlemesi; 13\/09\/2018 tarihinden ge\u00e7erli olmak \u00fczere, benzinde 15 Kuru\u015f\/Litre indirim ger\u00e7ekle\u015fmi\u015ftir. Mevcut Uygulama olan E\u015fel Mobil Sistemi gere\u011fi indirim oran\u0131 kadar \u00d6TV'de art\u0131\u015f ger\u00e7ekle\u015fti\u011finden pompa fiyatlar\u0131nda de\u011fi\u015fiklik olmayacakt\u0131r".,Ayr\u0131ca; akaryak\u0131t \u00fcr\u00fcnlerinden kalorifer yak\u0131t\u0131nda 13 kuru\u015f, Fuel Oil'de 10 kuru\u015f, y\u00fcksek k\u00fck\u00fcrtl\u00fc Fuel Oil'de 6 kuru\u015f, gaz ya\u011f\u0131nda da 17 kuru\u015f indirim oldu.