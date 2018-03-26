Benzine zam geldi (Benzin zammı ne kadar?)

Benzine zam geldi! Peki benzin zamm\u0131 ne kadar? Benzin ne kadar olacak?,Kur\u015funsuz 95 oktan benzinin litresi \u0130stanbul\u2019da 5,93 TL, Ankara\u2019da 5,96, \u0130zmir\u2019de ise 5.94 TL\u2019ye \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\n,Da\u011f\u0131t\u0131m firmalar\u0131n\u0131n belirledi\u011fi fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle \u015firketler ve kentlere g\u00f6re k\u00fc\u00e7\u00fck de\u011fi\u015fiklikler g\u00f6steriyor. ,Petrol \u00dcr\u00fcnleri \u0130\u015fverenler Sendikas\u0131 (P\u00dc\u0130S), bu geceyar\u0131s\u0131ndan itibaren ge\u00e7erli olacak \u015fekilde benzinin litre sat\u0131\u015f fiyat\u0131na 12 kuru\u015f zam geldi\u011fini duyurdu. Zamm\u0131n ard\u0131ndan benzinin litre sat\u0131\u015f fiyatlar\u0131 ortalama \u0130stanbul'da 5,81 liradan 5,93 liraya, Ankara'da 5,86 liradan 5,98 liraya, \u0130zmir'de ise 5,83 liradan 5,95 liraya \u00e7\u0131kacak. ,Da\u011f\u0131t\u0131m firmalar\u0131n\u0131n belirledi\u011fi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle \u015firketler ve kentlere g\u00f6re k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7apl\u0131 de\u011fi\u015fiklik g\u00f6sterebiliyor. \r\n