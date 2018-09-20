Berat Albayrak'ın açıklamaları sırasında dolar düştü

Bakan Albayrak'\u0131n YEP a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n sonras\u0131nda d\u00f6viz kuru a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc hareketini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.,Dolar fiyatlar\u0131 6,14 TL seviyesinde, Euro fiyatlar\u0131 ise 7,20 TL seviyesinde hareket ediyor. ,Yeni Ekonomik Program\u0131'na y\u00f6nelik beklentiler ve geli\u015fmekte olan \u00fclke para birimlerindeki olumlu havan\u0131n da etkisiyle d\u00fcn y\u00f6n\u00fcn\u00fc a\u015fa\u011f\u0131 \u00e7eviren dolar kuru, g\u00fcne 6,26 TL seviyesinden ba\u015flad\u0131. ,Dolar kuru g\u00fcn i\u00e7erisinde en d\u00fc\u015f\u00fck 6,23 TL'yi, en y\u00fcksek 6,28 TL'yi g\u00f6r\u00fcrken; ,YEP'te T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131'n\u0131n (TCMB) sert faiz art\u0131\u015f\u0131 ard\u0131ndan mevcut para politikas\u0131 ile ne derece uyumlu ve etkili bir maliye politikas\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131 takip ediliyor. \r\n,Dolar fiyatlar\u0131 6,14 TL seviyesinde, Euro fiyatlar\u0131 ise 7,20 TL band\u0131nda hareket ediyor.\r\n,Piyasalar, Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak'\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 Yeni Ekonomik Program\u0131'n\u0131 takip ediyor.\r\n\r\n,YEP'te piyasa beklentilerini kar\u015f\u0131layan bir program a\u00e7\u0131klanmas\u0131 halinde TL'ye destek olmas\u0131 bekleniyor.\r\n,Saat 11.39 itibar\u0131yla 6,14 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise \u015fu dakikalarda 7,20 TL'de bulunuyor.\r\n\r\n,.