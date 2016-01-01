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29 güvensiz ürün için toplatma kararı
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Aykut Kocaman ile Ç.Rizespor anlaşamadı
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Berat Albayrak'ın masasındaki döviz anketi
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ABD ile yaşanan papaz krizinin ardından Türkiye'nin bir numaralı gündemi dövizdeki dalgalanma oldu...
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