Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten kötü haber

Son olarak Vatan\u0131m Sensin adl\u0131 dizide oynayan \u00fcnl\u00fc \u00e7iftten yeni sezonla ilgili a\u00e7\u0131klama Berg\u00fczar Korel'den geldi. ,G\u00fczel oyuncu, yeni sezonda ekranda olmayacaklar\u0131n\u0131 ve kararlar\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmek gibi bir niyetlerinin de olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Uzun soluklu dizileri biter bitmez bir imaj de\u011fi\u015fikli\u011fine giden ve sa\u00e7lar\u0131n\u0131 kestiren Berg\u00fczar Korel, k\u0131sa bir tatilin ard\u0131ndan setlere d\u00f6nm\u00fc\u015f ve ba\u015frol\u00fcn\u00fc Engin Aky\u00fcrek ile payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 film i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klara koyulmu\u015ftu.\r\n\r\n,\u00c7ekimleri i\u00e7inde bulundu\u011fumuz a\u011fustos ay\u0131n\u0131n ortalar\u0131nda bitecek olan filminin \u00e7ekimlerinin g\u00fczel ge\u00e7ti\u011fini s\u00f6yleyen Korel, yeni sezonda ekranda olmayacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Daha \u00f6nce kar\u0131 koca olarak ald\u0131klar\u0131 karar\u0131n arkas\u0131nda durduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Korel, "Karar\u0131m\u0131z\u0131 de\u011fi\u015ftirmek gibi bir niyetimiz yok" diyerek bu sezon ekranlardaki projelerde olamayacaklar\u0131n\u0131 kesin bir \u015fekilde dile getirdiler.\r\n\r\n,Kararlar\u0131ndan d\u00f6nmediler. Hayranlar\u0131 y\u0131k\u0131ld\u0131.,.,\u00dcnl\u00fc \u00e7iftten k\u00f6t\u00fc haber geldi.