Berna Laçin'e büyük şok: Soruşturma başlatıldı

Berna La\u00e7in\u2019e Twitter payla\u015f\u0131m\u0131 sebebiyle soru\u015fturma a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n,\u0130stanbul Anadolu Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada d\u00fcn sosyal medya hesab\u0131nda payla\u015f\u0131mda bulunan sanat\u00e7\u0131 Berna La\u00e7in hakk\u0131nda, "Halk\u0131n dini de\u011ferlerini a\u015fa\u011f\u0131lama" su\u00e7undan soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu\r\n,Oyuncu Berna La\u00e7in hakk\u0131nda Twitter hesab\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 bir payla\u015f\u0131m\u0131nda "halk\u0131n dini de\u011ferlerini a\u015fa\u011f\u0131lama" su\u00e7unu i\u015fledi\u011fi iddias\u0131yla soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n,Anadolu Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan konuya ili\u015fkin yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Berna La\u00e7in\u2019in "@bernalacin35" adl\u0131 Twitter hesab\u0131ndan 3 Temmuz'da halk\u0131n dini de\u011ferlerini a\u015fa\u011f\u0131lay\u0131c\u0131 mahiyette yaz\u0131 yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 ve bu yaz\u0131ya kar\u015f\u0131l\u0131k muhtelif sosyal medya sitelerinde yo\u011fun tepkiler olu\u015ftu\u011fu kaydedildi.\r\n,Ali\u015fan da Berna La\u00e7in'in bu payla\u015f\u0131m\u0131na tepki g\u00f6stermi\u015fti.\r\n