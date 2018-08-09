Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği çocuk konuştu

Berrak T\u00fcz\u00fcnata\u00e7, bir senedir burs verdi\u011fi gen\u00e7 \u00f6\u011frencinin, son bursu ald\u0131ktan sonra kendisini engelledi\u011fini s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Berrak T\u00fcz\u00fcnata\u00e7'\u0131n son bursunu verdikten sonra kendisini engelledi\u011fi gen\u00e7 \u00f6\u011frenci, sessizli\u011fini bozdu. ,Burs ald\u0131\u011f\u0131 iddia edilen gen\u00e7 \u00f6\u011frenci de sosyal medyadan video yay\u0131nlayarak oyuncudan \u00f6z\u00fcr diledi.\r\n\r\n,\r\n\r\nBerrak T\u00fcz\u00fcnata\u00e7'\u0131 kendisine burs verdi\u011fini iddia eden bir gen\u00e7, sosyal medyadan bir video payla\u015farak "Berrak T\u00fcz\u00fcnata\u00e7'\u0131 ben engellemedim. K\u0131z arkada\u015f\u0131m mesajlar\u0131 g\u00f6rerek engellemi\u015f. Aram\u0131zdaki mesajla\u015fmalar sadece bursla alakal\u0131yd\u0131 ama k\u0131z arkada\u015f\u0131m k\u0131skanm\u0131\u015f. T\u00fcz\u00fcnata\u00e7'tan \u00f6z\u00fcr dilerim." dedi.\r\n\r\n