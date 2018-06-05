Beş bakan, seçimi bekliyor

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n, yeni d\u00f6nemde g\u00fc\u00e7l\u00fc bir Meclis olu\u015fturmak amac\u0131yla Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00e2hil, kabineden 22 ismi milletvekili aday listesine ta\u015f\u0131mas\u0131ndan sonra, geriye kalan 5 bakan\u0131n durumu merak konusu olmu\u015ftu. ,Kulislerde, bu isimlerin yeni d\u00f6nemde bakan olarak de\u011ferlendirilecekleri konu\u015fulsa da, AB Bakan\u0131 \u00d6mer \u00c7elik hari\u00e7, Ekonomi Bakan\u0131 Nihat Zeybekci, Sanayi Bakan\u0131 Faruk \u00d6zl\u00fc, Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek ve Maliye Bakan\u0131 Naci A\u011fbal\u2019\u0131n \u2018kendi tercihleri\u2019 ile aday listelerinde yer almad\u0131klar\u0131 belirtiliyor.,AB Bakan\u0131 \u00c7elik\u2019in tercihini milletvekilli\u011fi adayl\u0131\u011f\u0131ndan yana kullanmas\u0131na ra\u011fmen Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u201cSizinle yeni d\u00f6nemde Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda birlikte \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz\u201d diyerek, \u00c7elik\u2019e listelerde yer verilmeyece\u011fini s\u00f6yledi\u011fi \u00f6\u011frenildi., Kulislerde, \u00c7elik\u2019in Cumhurba\u015fkan\u0131 yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 veya ba\u015fdan\u0131\u015fman olarak g\u00f6revlendirilebilece\u011fi belirtiliyor.,A\u011fbal ile \u00d6zl\u00fc\u2019n\u00fcn yeni kabinede de de\u011ferlendirilecekleri, \u00d6zl\u00fc\u2019n\u00fcn ayr\u0131ca Savunma Sanayi M\u00fcste\u015farl\u0131\u011f\u0131na atanabilece\u011fi de iddialar aras\u0131nda.,Mehmet \u015eim\u015fek ve Nihat Zeybekci\u2019nin ise yeni yap\u0131da yer almayabilece\u011fi konu\u015fulurken, Zeybekci\u2019nin bu durumda Denizli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n g\u00fcndeme gelebilece\u011fi belirtiliyor.,\u015eim\u015fek\u2019in ise uzun bir s\u00fcredir \u2018siyaseti b\u0131rakmak\u2019 istedi\u011fi ve bu niyetini de her ortamda dile getirdi\u011fi biliniyor.\r\nKulislerde ba\u015fta faiz olmak \u00fczere, ekonomi politikalar\u0131ndaki g\u00f6r\u00fc\u015f ayr\u0131l\u0131klar\u0131na ra\u011fmen, Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u015eim\u015fek\u2019le yola devam edebilece\u011fi de konu\u015fuluyor.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, ge\u00e7en hafta 5 bakan\u0131n milletvekili aday\u0131 yap\u0131lmamas\u0131na y\u00f6nelik sorulara \u201cBu, biraz da arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n kendi tercihleri. Onlar farkl\u0131 baz\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnceler i\u00e7erisinde de olmu\u015f olabilirler. \u2018Siz aday olmay\u0131n\u2019 diye b\u00f6yle bir dan\u0131\u015f\u0131kl\u0131 d\u00f6v\u00fc\u015f s\u00f6z konusu de\u011fil\u201d cevab\u0131n\u0131 vermi\u015fti.