Beş milletvekili yemin edemedi

TBMM Genel Kurulu\u2019nda, 27. D\u00f6nem milletvekillerinin yemini 10,5 saat s\u00fcrd\u00fc. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\u2019\u0131n sa\u011fl\u0131k durumu nedeniyle, \u0130Y\u0130 Parti Ankara Milletvekili Durmu\u015f Y\u0131lmaz ikinci en ya\u015fl\u0131 \u00fcye s\u0131fat\u0131yla birle\u015fimi y\u00f6netti.,AK Parti\u2019nin yeni milletvekillerinden olan mill\u00ee motosiklet\u00e7i Kenan Sofuo\u011flu da and i\u00e7en milletvekilleri aras\u0131nda yer ald\u0131. AK Parti Sakarya Milletvekili Sofuo\u011flu, AK Parti s\u0131ralar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra izleyici locas\u0131ndan da alk\u0131\u015f ald\u0131. ,Mill\u00ee E\u011fitim Bakan\u0131 ve AK Parti Sivas Milletvekili \u0130smet Y\u0131lmaz, yeminini yapt\u0131ktan sonra yerine ge\u00e7meden \u00f6nce, CHP s\u0131ras\u0131n\u0131n en \u00f6n\u00fcnde bulunan CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ve grup ba\u015fkanvekilleri ile tokala\u015ft\u0131. ,TBMM Ge\u00e7ici Ba\u015fkan\u0131 Durmu\u015f Y\u0131lmaz, yemin eden milletvekillerini alk\u0131\u015flayan izleyicileri zaman zaman uyard\u0131. ,Yemin metnini h\u0131zl\u0131 okuyan HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, TBMM Ge\u00e7ici Ba\u015fkan\u0131 Y\u0131lmaz\u2019\u0131n uyar\u0131s\u0131yla yeminini tekrarlamak durumunda kald\u0131. ,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli milletvekillerinin yemin t\u00f6renini sonuna kadar takip etti.,Baz\u0131 milletvekilleri yemin t\u00f6renine kat\u0131lamad\u0131. ,K\u00fclt\u00fcr ve Turizm eski Bakan\u0131 Numan Kurtulmu\u015f k\u0131z\u0131n\u0131n d\u00fc\u011f\u00fcn t\u00f6reni nedeniyle yemin edemedi. ,AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mahir \u00dcnal da eni\u015ftesinin vefat\u0131 nedeniyle Kahramanmara\u015f\u2019ta bulundu\u011fu i\u00e7in t\u00f6rene kat\u0131lamad\u0131.,Yemin t\u00f6renine kat\u0131lamayanlar aras\u0131nda Deniz Baykal da bulunuyor. Baykal, sa\u011fl\u0131k problemleri nedeniyle yemin t\u00f6renine kat\u0131lamad\u0131. Baykal\u2019\u0131n nas\u0131l yemin edece\u011fi merakla bekleniyor. ,Yemin edemeyenler aras\u0131nda cezaevinde bulunan HDP Hakk\u00e2ri Milletvekili Leyl\u00e2 G\u00fcven ve CHP \u0130stanbul Milletvekili Enis Berbero\u011flu da bulunuyor.